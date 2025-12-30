以色列音樂節中遭綁架！她揭471天地獄生活：被15人扒衣、輪流侵害 持槍威脅保密

25歲的羅米．戈南（Romi Gonen）回憶起2年前在加薩（Gaza）成為人質的471天，遭15人扒光衣服、輪流性侵。圖／翻攝自YT@StandWithUs

2023年在哈馬斯襲擊以色列之初，從加薩走廊潛入的哈馬斯武裝分子對在附近參加Nova音樂節的平民發動大屠殺，綁架了251名以色列人質；其中當時年僅23歲的羅米．戈南（Romi Gonen）回憶起遭綁架的471天，不僅被15人撕下衣服、遭輪流性侵，上廁所也被監視，心痛無奈道「我受了傷，對他們毫無反抗之力，我身處絕境，什麼都做不了」，身心靈一切都遭到剝奪。

根據《以色列時報》報導，25歲的羅米．戈南（Romi Gonen）回憶起2年前在加薩（Gaza）成為人質的471天裡，一開始被綁架後，因恐怖襲擊中手臂中彈，立即被送往醫院，當時一名自稱護理人員的女子對其進行治療，突然遭到一名男子撕扯衣服、脫掉鞋子及臉上耳環，隨即「大概有15個人同時碰我，直到他們把我的衣服全撕下來，我赤身裸體地躺在那裡」，羅米形容，當下就像靈魂出竅一樣，只能眼睜睜讓一切發生。

事後羅米被帶到一棟房子囚禁，在此期間，遭4名男性侵並被要求拍攝宣傳短片，被囚禁當晚，她被安排和一名男子單獨待在客廳的床墊上，羅米表示「他開始摸我」，包括背部及腰部，雖然當天趕緊逃到隔壁房單獨睡覺以求安全，不過第2天，男子告訴她，從現在開始，「你和我睡在相鄰的床墊上，緊緊挨著」，不只睡覺時被上手銬，就連上洗手間，男子也需要陪同，一切遭受控制。

不僅如此，男子睡覺時枕頭底下還會放著一把步槍，「他總是問我，你和誰睡過？什麼時候和他們睡的？」羅米說，她向男子聲稱什麼事都沒發生，但是有天「月經沒來」，把大家都嚇壞，羅米感嘆「對我來說，我一生中最害怕的事情就是，他們在最初的三天裡或者在醫院裡，對我做了什麼，而我卻毫不知情」直到驗孕棒顯示陰性。

而在房子裡囚禁的16天，也是她當人質最煎熬的日子，當羅米感受到恐懼開始哭泣，男子就會威脅「如果你不冷靜下來，我會生氣的」；羅米認為，當人質的日子，即使世界美好、正常、乾淨，但浴室裡卻充斥著骯髒、殘暴和令人作嘔的景象。

然而在2年多的日子裡，無論透過數次停火和交換協議，人質不是被軍隊解救，就是持續作為人質，羅米表示，當被轉移到下一個地點，施暴者就會用槍抵著頭，威脅「如果你把這件事告訴任何人，我就殺了你。」痛心道「以色列所有人都以為你死了，你卻成為性奴」，無奈「除非親身經歷，否則你不會明白身體發生了什麼。」



