以色列駐台辦事處：人道援助仍持續穩定進入加薩
對於以色列宣布暫停多個國際非政府組織在被佔領的巴勒斯坦領土運作，引發阻斷人道援助的關切。駐台北以色列經濟文化辦事處表示，人道援助仍持續且穩定進入加薩，且仍有數百名國際人道工作者在加薩持續投入工作。以色列辦事處指出，登記制度是必要的安全機制，而接獲暫停運作通知的組織目前未向加薩提供人道援助，過去貢獻也僅佔總量1%，因此不會造成實質影響。
以色列1日宣布禁止包括國際醫療救援組織「無國界醫生」在內的37個援助團體在加薩運作，除非它們交出巴勒斯坦員工的詳細資料，以色列並指控無國界醫生部分員工與哈瑪斯(Hamas)等武裝團體有合作關係。無國界醫生則駁斥以色列當局的指控，並批評以色列此舉嚴重違反國際人道法下的義務，他們將繼續與以色列當局協商，以維持在當地的救援工作。
駐台北以色列經濟文化辦事處指出，近日有關國際人道組織在加薩運作情況的相關報導未能完整呈現若干關鍵背景與事實細節，目前人道援助仍持續且穩定地進入加薩。根據以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」(Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT)資料顯示，每週約有4,200輛人道援助卡車透過聯合國、捐助國、私人部門，以及20多個依法完成登記並持續運作的國際組織進入加薩地區，仍有數百名國際人道工作者在加薩持續投入工作，其中多數隸屬於聯合國體系及紅十字國際委員會(ICRC)。
以色列辦事處指出，接獲暫停運作通知的相關組織在目前停火期間並未向加薩提供任何人道援助；回顧其過往活動，其合計貢獻亦僅約占整體人道援助總量的 1%，因此暫停活動不會對進入加薩的人道援助整體規模造成任何實質影響。以色列將持續與國際社會合作，強化加薩的醫療與人道體系，包括設立新的野戰醫院與診所，並確保已完成登記、合法運作的國際醫療與人道組織，能持續引進所需的醫療設備與物資。
以色列辦事處也說明國際組織的登記制度是根據過往經驗所建立的必要安全機制。多起案例顯示哈瑪斯曾利用部分國際援助組織運作上的漏洞，包括轉移人道援助物資、不當利用在地聘用人員，以及出現與恐怖組織相關的資金往來。登記與身分確認的設計目的在於維護人道援助行動的完整性與透明性，並非針對任何特定組織。將登記制度形容為「全面阻斷人道援助」或「導致人道體系崩潰」屬於誤導性的說法，亦未能反映現場實際情況，國際人道組織的登記與申請目前仍持續開放受理。(編輯：許嘉芫)
