以色列駐墨大使差點遇刺！以、美控伊朗意圖行刺 墨粉碎陰謀
編譯林浩博／綜合報導
伊朗與以色列互為死敵，雙方的交手也不局限於中東地區！英國《衛報》7日報導，美國與以色列雙雙指控，伊朗意圖暗殺以色列駐墨西哥的大使奈格爾 (Einat Kranz-Neiger)，所幸該圖謀為墨西哥政府及時瓦解。
伊朗的暗殺
以色列外交部對此發出感謝聲明：「我們感謝墨西哥的安全與執法部門，阻止了伊朗所指揮的恐怖份子網絡，防止其對以色列駐墨西哥大使發動襲擊。」
據一名匿名的美國官員說法，伊朗革命衛隊的精銳「聖城旅」（Quds Force）於2024年底策畫這起行動，但於今年遭到粉碎。伊朗在中南美洲，與委內瑞拉的獨裁者馬杜洛（Nicolas Maduro）結為盟友關係，這場行動就計畫從伊朗駐委國大使館招募特工，執行暗殺任務。
該名美國官員稱：「陰謀遭到了遏止，不再構成威脅。」
「伊朗長久以來都在全球範圍，暗殺外交官、記者、異議人士，以及那些與他們觀點不同的人，這次事件只是最近的又一起案例，那些有伊朗駐點的國家，都應該對此擔憂。」
對於陰謀如何遭到遏止，官員並未多談，也未提供相關證據。墨西哥政府對相關說法並未立即回應。
伊朗駐墨西哥大館則是勃然大怒，駁斥美、以指控，痛批這是「媒體干預、彌天大謊」，意圖破壞伊朗與墨西哥的關係。伊朗大使館在ｘ平台PO文：「墨西哥的安全與名聲，等同伊朗的安全與名聲。我們決不會背叛墨西哥政府對我們的信任。」
以伊的中東較量
美國與以色列所說的行刺行動，據悉發動的時間，就在2024年4月1日之後，那天以軍轟炸伊朗駐敘利亞大使館、斬首多名革命衛隊高階軍官。伊朗當時誓言報復，對以色列發射無人機與飛彈。
伊朗駐敘大使館遇襲的一年後，以色列再對伊朗本土發動大空襲，釀成超過1000人喪命。美國身為以色列的主要盟友，也參與以軍行動，轟炸伊朗核設施。
巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」，是伊朗的代理人之一。該組織於2023年10月7日從根據地加薩，對以色列展開史無前例的恐怖攻擊，引發以方毫不留情地反擊，掀起了長達兩年的以哈戰爭。這場戰爭不只留下淪為廢墟的加薩，以軍還將戰場擴大，波及伊朗、葉門、卡達、敘利亞與黎巴嫩等國。
真主黨發動阿根廷恐攻
據以色列情報機關說法，伊朗的聖城旅一直都躲在暗處，謀劃襲擊海外的以色列與猶太人目標。澳洲墨爾本一家猶太會堂和雪梨一間猶太潔食餐廳即分別遭到縱火，澳洲指控伊朗是幕後黑手，並將伊朗大使驅逐出境。
中南美洲也並非第一次遭到以伊對抗所牽連。1994年阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一座猶太中心，遭到了炸彈攻擊，造成85人死亡。阿根廷與以色列隨後都表示，伊朗指使黎巴嫩真主黨動手。
伊朗自從經1979年伊斯蘭革命成為神權國家，就與以色列敵對，但當地也擁有歷史悠久的猶太社群。墨西哥境內也有龐大的猶太社群，在以色列建國不久，墨西哥即與其建交。墨西哥政府對他國事務採取不干涉立場，因此比起中南美洲其他左派政府，對加薩戰爭的態度更為謹慎，雖然支持對以色列的戰爭罪行發起調查，仍維持與以色列的外交關係。
