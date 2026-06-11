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以色列當局週四拒絕法國記者 Alice Froussard 入境，並將其遣返回國。該名記者長期為法國公共廣播電台報導以巴衝突，以色列政府指控其支持哈瑪斯。此舉發生在法國宣布禁止以色列財政部長入境的兩天後。

以色列官方週四（12日）拒絕了法國記者 Alice Froussard 的入境申請，並隨即將其遣返回法國。Alice Froussard 長期擔任法國廣播電台（Radio France）與法國國際廣播電台（RFI）的特派記者，專門報導敏感的以巴衝突（Israeli-Palestinian conflict）相關新聞。

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以色列打擊反猶太主義部（Ministry for Diaspora Affairs and Combating Antisemitism）發表聲明指出，Alice Froussard 試圖返回以色列進行長期駐點工作，但在該部的建議下，她已於今日上午被送上返回法國的航班。該部部長更公開指責這名記者支持恐怖組織哈瑪斯（Hamas），因此決定不予入境。

值得注意的是，這起驅逐事件發生的時機點相當敏感。就在兩天前，法國政府才剛宣布禁止以色列財政部長 Bezalel Smotrich 入境，原因是該部長支持併吞約旦河西岸（West Bank）。外界普遍認為，以色列此次針對法國記者的強硬手段，極有可能是對法國外交禁令的直接報復，恐讓法以兩國的外交關係進一步惡化。

原文出處：以色列驅逐法國記者！指控其支持哈瑪斯 疑似報復法方禁令

本文由AI協作，經編輯審核後發布