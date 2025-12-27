以色列高調承認索馬利蘭 川普：暫時不跟進

▲美國總統川普暫時不打算跟進以色列，承認索馬利蘭是獨立國家，但這未必代表這場地緣政治博弈背後，沒有美國的授意與操作。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 以色列成為全球第一個承認索馬利蘭（Somaliland）主權獨立的國家，外界高度關注背後是否有美國的授意，雖然美國總統川普（Donald Trump）在接受《紐約郵報》訪問時聲稱「暫時不跟進」。

根據《紐約郵報》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室宣告承認索馬利蘭，此舉符合「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）精神。納坦雅胡還在與索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）視訊通話時提到，將在月底與川普會晤時，轉達阿布杜拉希希望加入亞伯拉罕協議的訴求。

對此，川普則在接受《紐約郵報》電話訪問時表示「不，不是現在」，還在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的高爾夫球場上高聲問道：「有人真的知道索馬利蘭的狀況嗎？」

目前看來，川普預計在與納坦雅胡的會談中，優先聚焦加薩走廊（Gaza Strip）議題。而對於索馬利蘭想加入亞伯拉罕協議、願意讓美國在亞丁灣（Gulf of Aden）戰略要地使用港口等事，川普似乎都不為所動，只說一切都在研究當中：「我們會研究此事。我研究很多事情，總能做出很棒的決定，而且最後證明都是正確的決策。」

川普在8月曾暗示他正準備採取行動，坦言「索馬利蘭問題很複雜，但我們正在努力解決」，但美國至今尚未明確表態。

不過，川普近幾週倒是將炮火瞄準索馬利亞及其移民，指控他們在明尼蘇達州「欺騙美國納稅人」，還於月初一場白宮記者會上，直接點名索馬利亞移民沒有任何貢獻，是臭氣熏天的垃圾，引發當地社群反彈，而索馬利亞一直主張索馬利蘭是自己的一部分。

