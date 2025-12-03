以色列：哈瑪斯移交遺體經鑑定非屬於加薩最後2人質
（中央社耶路撒冷3日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天移交的遺體經鑑定後，確認並非加薩最後2名以色列人質。
路透社報導，哈瑪斯根據10月停火協議移交的遺體，紅十字會（Red Cross）描述是加薩最後2名以色列人質中1人的遺體。以色列軍方稱他們將這些「發現物」送交法醫鑑定。
尼坦雅胡辦公室今天發表聲明指出，昨天送交鑑定來自加薩走廊的遺骸「與任何已知死亡的人質都無關」。遺骸鑑定工作由國家法醫中心負責。
以色列在加薩地區最後2名死亡的人質是以色列警官吉維利（Ran Gvili）與泰國籍的素提薩（Sudthisak Rinthalak），兩人皆於2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列時遭綁架。
總部設於日內瓦的紅十字會在這場因哈瑪斯攻擊而爆發的戰事中擔任中介角色，協助促成仍生還人質的釋放，以及死亡人質遺體的移交。（譯者：劉淑琴）1141203
