以色列：將執行禁令 禁止無國界醫師等37個國際NGO在加薩運作

以色列今天(1日)表示，37個在加薩運作的國際非政府組織未在期限內完成「安全與透明標準」要求，尤其是未揭露其巴勒斯坦員工相關資訊，當局將「執行」禁止其開展活動的命令。

以色列僑民事務及反猶太主義部發言人齊維克(Gilad Zwick)表示：「未能符合必要安全與透明標準的組織，其執照將被暫停。」

以色列計畫自今天起，禁止包括國際醫療慈善組織「無國界醫生」(MSF)在內的37個援助團體在加薩運作，除非它們交出巴勒斯坦員工的詳細資料。

廣告 廣告

以色列於今年3月給予相關非政府組織10個月期限，以配合新規定，該期限已於2025年12月31日晚間到期。聯合國警告，這項禁令將使加薩的人道情勢進一步惡化。

針對此禁令，「無國界醫生」(MSF)籲以色列，允許該組織2026年持續在加薩與被以色列佔領的約旦河西岸(West Bank)提供服務。

無國界醫生在聲明中告訴法新社：「我們呼籲以色列當局，確保無國界醫師及其他國際非政府組織能在以色列完成註冊，以在2026年繼續於約旦河西岸與加薩工作。」

無國界醫生表示，以色列已通知該組織，其註冊資格於12月31日遭撤銷，並須在3月1日前停止運作。

以色列點名指控無國界醫師有2名員工為巴勒斯坦武裝組織伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)與哈瑪斯(Hamas)成員。

無國界醫生指出，以色列認定其註冊申請資料不完整。

該組織表示：「我們仍持續尋求保證與釐清，因為要求提供完整員工名單令人憂心，這可能違反以色列在國際人道法下的義務，以及我們的人道原則。」

無國界醫生表示：「我們將探索所有可能途徑，以改變這項決定的結果。」(編輯：鍾錦隆)