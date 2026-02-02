以色列「微解封」加薩邊境拉法關卡 實施安檢並仍禁止外媒進入

在埃及側的拉法邊境關卡，救護車2月1日排隊等待進入，前往加薩走廊。（美聯社）



以色列重新開放加薩與埃及之間的拉法邊境關卡，允許民眾徒步進出，為巴勒斯坦人提供離境與返家通道，但通行仍將受到安全檢查與人數上限等限制；且在停火脆弱、戰後重建未明之下，外國記者仍被禁止進入加薩，顯示加薩局勢依舊緊繃。

以色列2月2日重新開放加薩與埃及的拉法邊境關卡（Rafah Border Crossing），讓民眾可以徒步通行。此舉將允許巴勒斯坦人離開加薩，也讓先前在加薩戰爭期間逃離的人，能夠返回。

一位以色列安全官員表示，歐洲的監督小組已抵達該關卡，該關卡「現已開放居民進出通行」。

雖然拉法邊境關卡重新開放，但仍將受到限制，包括以色列要求對進出邊境的巴勒斯坦人進行安全檢查；且預計以色列和埃及將對通行人數設下上限。

以色列關閉拉法關卡 數千人被切斷就醫之路

在2023年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列南部後爆發加薩戰爭，在戰爭前9個月裡，巴勒斯坦人仍能透過拉法關卡逃往埃及。巴勒斯坦官員表示，自戰爭開始以來，約有10萬名巴勒斯坦人逃離加薩，其中大多數是在戰爭前9個月期間；有些人是由援助組織資助離境，另一些人則向埃及方面的相關人士行賄，以取得離境許可。

不過，以色列於2024年5月接管並關閉了拉法邊境關卡，同時也封鎖了沿著迦薩與埃及邊界延伸的「費城走廊」（Philadelphi corridor）。

拉法邊境關卡的關閉，讓巴勒斯坦傷者與病患無法前往境外尋求醫療照護。根據聯合國說法，過去一年中，僅有數千人獲准經由以色列前往第3國接受治療，但仍有數以千計的人需要海外醫療。

在2025年10月，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在美國總統川普的斡旋下，達成了一項脆弱的停火協議，包括停止主要戰事，並且交換人質與囚犯；重新開放拉法關卡，也是停火協議第一階段中的重要要求之一。

援助可入為何記者不可？ 拉法關卡重開仍禁外媒

戰爭爆發後，外國記者就一直被禁止進入加薩。如今，即便拉法關卡重新開放，以色列仍拒絕外國記者入境。

加薩在以色列戰火的摧殘下，幾乎全面淪為廢墟，目前加薩約200萬巴勒斯坦人口大多都住在臨時搭建的帳篷營地，或受損房屋中，四周盡是建築物被摧毀後留下的斷垣殘壁。

以色列最高法院正在審理外國記者協會提出的請願案，要求允許外國記者從以色列進入加薩。政府律師表示，讓記者進入加薩可能會對以色列士兵構成風險，同時也點出記者本身可能面臨的危險。

外國記者協會反駁這種說法，指出大眾正因此被剝奪取得重要、獨立資訊的管道。該協會也提到，自戰爭爆發以來，已有許多人道援助人員和聯合國工作人員獲准進入加薩。

以色列質疑哈瑪斯繳械 正備戰重返加薩

川普提出的加薩計畫目前已進入第2階段，包括將加薩治理權交給巴勒斯坦的技術官僚、哈瑪斯解除武裝，以及以色列部隊撤離該地區。

但以色列對哈瑪斯是否會解除武裝保持懷疑態度。部分官員也說，以軍正在為可能重返戰爭做準備。加薩衛生官員表示，在雙方達成停火協議後，以色列在加薩的攻擊已造成500多名巴勒斯坦人死亡。

以色列1月31日對加薩發動自停火以來最猛烈的空襲之一，造成至少30人喪生。以色列表示，這是為了回應哈瑪斯於1月30日違反停火協議的行動。

