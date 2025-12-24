以色列：擊斃哈瑪斯武器生產官員

以色列軍方今天(24日)表示，已確認2週前在對加薩地區的一次空襲中，擊斃一名哈瑪斯(Hamas)財務官員，並稱該名官員掌管哈瑪斯武裝派系的武器生產總部。

以軍指出，哈瑪斯武裝派系的財務官員扎庫特(Abdel Hay Zaqut)，12月13日與軍事指揮官薩伊德(Raed Saed)在同一輛車上遭到空襲身亡。以色列方面認定，薩伊德是策劃哈瑪斯於2023年10月7日對以色列襲擊的關鍵人物之一。

以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷(Avichay Adraee)表示，扎庫特是在「以色列軍方與國家安全局(Shin Bet)聯合行動」中遭擊斃，當時他與薩伊德共乘同一輛車。

阿德雷在社群平台X上指出，扎庫特「隸屬於哈瑪斯武裝派系的財務部門」。

他說，過去一年來，扎庫特負責為哈瑪斯武裝派系籌集並轉移上千萬美元資金，目的在於持續對抗以色列。

哈瑪斯加薩地區領導人哈雅(Khalil al-Hayya)於12月14日證實薩伊德及「其同伴」身亡，但並未明確指出該名喪生人士是扎庫特。

以色列軍方表示，薩伊德掌管哈瑪斯武裝派系的武器生產總部，並負責監督該組織建立起其軍事能力。

自脆弱的加薩停火協議10月10日起實施以來，以色列與哈瑪斯一直互相指控對方違反停火。哈瑪斯於2023年對以色列發動襲擊，造成超過1,200人喪生，以色列隨後展開報復性軍事行動，在加薩全境造成超過7萬人喪生。(編輯：楊翎)