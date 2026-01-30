以色列：週末開放加薩埃及間拉法關卡 睽違一年多再度允許人員通行

一輛卡車1月27日進入加薩與埃及接壤的拉法關卡，接受以色列檢查後再駛往加薩。美聯社



以色列政府30日表示，將在週末重新開放加薩走廊與埃及之間的拉法邊境行人關卡，允許人員雙向通行。這顯示美國總統川普引以為傲促成的加薩停火計畫向前邁出重要一步，也是以軍占領拉法一年多來再度開放人員進出。

美聯社報導，負責協調對加薩援助的以色列軍事機構、國防部下轄的「領土內政府活動協調局」（COGAT）在聲明中表示，從2月1日開始，拉法（Rafah）關卡將允許「僅限人員的有限流動」。拉法關卡是加薩通往外界的主要門戶。

在這項公告之前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和負責管理加薩日常事務的巴勒斯坦行政委員會新任主席沙斯（Ali Shaath），不約而同發表聲明指出，拉法關卡可能很快就會開放。

COGAT表示，以色列與埃及都將對經由拉法關卡出入境的人進行審查，並由歐盟邊境巡邏人員監督。除了關卡的查驗外，離開與返回的巴勒斯坦人也將在鄰近的走廊接受以色列檢查，該處目前仍由以色列軍隊控制。

以色列2024年5月占領拉法關卡以來，此處幾乎處於完全關閉狀態。以色列當時稱，此舉是為阻止哈瑪斯進行跨境武器走私戰略的一部分。在去年初以哈短暫停火期間，拉法曾短暫開放，以撤離醫療病患。

以色列此前一直抵制重新開放關卡，但26日尋獲加薩最後一名人質的遺骸後，和平進程更進一步。一天後，納坦雅胡表示，拉法關卡將很快以有限且受控制的方式開放。

加薩境內有數千名巴勒斯坦人正試圖離開這片飽受戰火蹂躪的土地，而數萬名在以哈激烈交戰期間逃離的人，則表示希望重返家園。

一名要求匿名的以色列官員告訴美聯社，最初將允許雙向各數十名巴勒斯坦人通過，優先對象包括醫療撤離人員，以及在戰爭期間逃離的巴勒斯坦人。

加薩的醫療體系在戰爭中遭到摧毀，導致先進的醫療手術無法進行。根據加薩衛生部數據，大約有2萬名生病與受傷的巴勒斯坦人需要前往加薩境外治療。過去優先撤離的對象，大多為兒童、癌症患者及身體受傷的人。

重新開放拉法關卡是去年由美國斡旋的停火協議第二階段首批步驟之一。該協議包含多項具挑戰性的議題，從加薩去軍事化到建立替代政府，以監督幾乎被摧毀的加薩重建。

納坦雅胡本週表示，以色列的重點在於解除哈瑪斯武裝並摧毀其殘餘地道。他指出，若沒有這些步驟，加薩將無法進行重建。這一立場可能使以色列對拉法的控制權成為關鍵的談判籌碼。

