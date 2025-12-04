以茶會友 澎湖新住民泡茶凝聚向心力

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕移民署中區事務大隊澎湖縣服務站在澎湖科技大學教學大樓，辦理「時尚健康飲品新趨勢-康普茶DIY」暨家庭教育及法令宣導方案。特別邀請澎科大觀光休閒系教授兼研發長白如玲擔任講師，帶領學員認識康普茶的來源、發酵方法與健康價值，透過手作提升新住民健康知能與自我照顧能力，強化日常健康應用技巧。

白如玲擁有深厚的餐旅與飲料調製專業背景，曾帶領學生參加去年「橘蘋巢自釀大賽」奪下新手組亞軍與實驗組季軍，並在今年「啤酒最大盃自釀大賽」獲得台灣本土農產添加實驗組第3名，擁有豐富的研發與教學經驗。

課程開場白如玲以生動方式引領學員認識康普茶，從其起源與重要成分，包括茶多酚、有機酸、益生菌、糖類及多種消化酵素等，進而說明其營養價值與在國際市場中的發展。在進入實作前，白如玲逐步講解康普茶的製作流程，從材料準備、發酵步驟，到釀製過程中可能出現的外導操作，觀察發酵變化並嘗試調整風味。

透過此次課程，學員得以進一步熟悉康普茶的製作方式，並掌握它在日常生活中的應用技巧，為未來自製健康飲品增添更多可能性。澎湖縣服務站站主任江謀源表示，康普茶具有多項有益健康的物質，適合做為家庭飲品的選項之一，透過此次課程，盼能讓新住民更理解健康飲品的運用，提升自信與能力。

