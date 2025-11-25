以藝術向花蓮 Say Hi 呈現山海城市的新想像

盂施甫的《Say Hi》以「揮手」作為創作核心，透過互動性的擺盪機制，讓光影中的大手向旅人揮舞，象徵城市向世界主動開啟對話。(花蓮縣文化局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府主辦、花蓮縣文化局承辦的「二０二五花蓮城市空間藝術節」，將於二十八日晚間在花蓮日出大道登場。今年以「花蓮 Say Hi」為主題，結合花蓮獨特的山海景觀與城市文化，透過表演藝術、裝置藝術、文創市集及街區串聯活動，展現花蓮持續推動城市文化能量成果。

花蓮縣文化局表示，此次以日出大道為主舞台，運用裝置、聲音及行動劇場元素，呈現「山海與城市共舞」的意象，邀請包含極鼓擊、CDD ART、匯川聚場等在地與國內專業團隊演出，以震撼的鼓聲與舞蹈揭開序幕，象徵藝術節正式啟動。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「花蓮城市空間藝術節」自創辦以來持續累積地方文化能量，今年邁入第六屆，此次以「城市、文化、生活」作為推動方向。

從日出大道的開幕演出延伸至太平洋公園「日出舞台」的清晨表演，到以《朝霞》為視覺主軸的文創市集，及金三角商圈與多個鄉鎮的演出與講座串蓮，希望讓藝術以更貼近日常的方式與民眾相遇，邀請所有到訪者在山海之間向花蓮 Say Hi。

文化局指出，「二０二五花蓮城市空間藝術節」從十一月二十八日至三十日的「日出大道匯演」將於日出大道A、C段連續三日展開。另外，今年為呼應山海意象與花蓮在地特色，特別策劃四件大型裝置藝術，自二十八日起至十二月十七日起在日出大道展出。

其中，盂施甫的《Say Hi》以「揮手」作為核心意象，透過具互動性的擺盪機制，讓光影中的大手向旅人揮舞，象徵城市向世界主動開啟對話。

另外，在太平洋公園南濱海堤的「日出舞台」將於二十九日至三十日清晨五時登場，此次邀請由臺灣首位加入太陽馬戲團的當代藝術家張逸軍所領軍的「仁山仁海藝想堂ft.舞思愛」演出，結合舞蹈、肢體與海平面日出的景緻，呈現獨具花蓮特色的晨間藝術場景。