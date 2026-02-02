以藝術回應城市 高美館2026年度重點計畫公佈

高雄市立美術館今（二）日發布二○二六年度亮點計畫，展覽囊括將於秋季登場的年度主題售票特展-英國觀念藝術大師麥可‧克雷格-馬丁（Michael Craig-Martin）在亞洲近期最盛大的回顧展，以及《高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟》等多項以南方主體性為核心的研究型展覽與計畫。

回顧去年高美館以《馮‧沃爾夫的花園堡壘》作為年度重要國際對話性策展，回應當代藝術中關於感知與觀看經驗的哲學命題，並以跨時代的藝術語彙與技術想像，引導觀眾從視覺欣賞轉向思辨參與，使展場成為持續生成觀念與討論的公共場域；大南方多元史觀特藏室《珍珠-南方視野的女性藝術》則藉由館藏出發，展開跨越海洋、島嶼邊界的詩意對話，也逐步建立高美館的南方視野定位與研究基礎；而延續這股累積的思考能量，今年將以更具對話性的「共振」，建構藝術研究室中的思辨空間「映所」、綜觀高雄獎三十年來的發展與走向，並將專業策展能量擴延至城市場域。

高美館作為高雄這座港口城市的重要文化節點，今年以「藝術驅動城市共振」為策展與公共實踐的核心方向，提出一條讓藝術進入生活經驗、連結校園場域、並與國際對話的發展路徑；在高美館本館、兒童美術館與內惟藝術中心構成的藝術生態園區中，持續以思辨對話、跨域連結與感官經驗作為策展方法，突破館舍的空間邊界，於城市日常中啟動公共思考，逐步形塑屬於南方的當代美學位置。

在影像與物件不斷被複製、觀看日益被加速消費的當代視覺文化中，「我們如何觀看世界」成為藝術持續提問的重要命題；延續高美館近年以策展作為公共思考實踐的核心方向，十月登場的年度國際特展正是在這樣的脈絡下，藉由藝術實踐重新校準觀看、再現與理解之間的關係。

麥可‧克雷格-馬丁(Michael Craig-Martin)是被譽為「英國觀念藝術教父」的重要藝術家，作為YBAs（Young British Artists）世代的重要啟蒙導師，他長期以創作回應藝術史中關於「再現」、「真實」與「觀看方式」的核心命題；自一九六○年代末期嶄露頭角，以極具思辨的創作，挑戰物件、語言與認知間的既定關係，開啟觀念藝術的根本提問。此後數十年間，持續以日常物件為起點，運用高度符號化的色彩與線條，將看似尋常的物件轉化為觀看結構的實驗場域，深刻影響當代藝術、設計與視覺文化的發展。(見圖)

這次特展《World in Color》（暫名）是繼藝術家二○二四年英國皇家藝術學院（Royal Academy of Arts, R.A.）展覽後再一次的個人大型回顧展，而這次同時也是他首次在亞洲的大型個展；該展覽集結逾七十件作品，亦有他首度曝光之最新力作及戶外大型雕塑與沉浸式數位裝置，著力揭示他如何引導觀者從單純的視覺感受，轉向對觀看行為本身的反思；當色彩不再只是形式語言，物件不再只是被描繪的對象，觀眾亦被邀請重新思考自身在觀看過程中的位置與角色，使展覽成為一場透過藝術啟動感知、觀念與思想建構的當代實踐。

在國際特展的展出同時，高美館將同步推出跨越場域界線的系列活動，以類異國文化嘉年華式的推廣活動，擴大特展的聲量與親和性；五月兒童美術館將率先推出前導展《哈囉！大笨鐘》，以藝術插畫與英國經典文學為媒介，開啟孩子從圖像閱讀與故事理解中培養觀看與想像的能力，讓「如何觀看世界」的提問，從兒童的感知經驗開始發芽；特展期間亦搭配以英國文化元素塑造的戶外市集及表演活動，使藝術走出展間，進入城市日常的流動場景，讓不同年齡的觀眾在參與中展開對觀看與文化的理解。

南方藝術歷史紋理的書寫與研究一直是高美館作為一座城市型美術館的重要使命，位於高美館地下室陳列有上千冊藝術藏書與史料的「藝術研究室」，將於今年春季加入「映所」（Resonance Hub），在原有的典藏研究功能基礎下，開創出具思辨的機能空間；「映所」不僅是高美館南方特質的堆疊，更是文化性的延伸，期望提供觀眾另一種對於美術館的「觀看」方式。該空間融合藏品、論壇與主題導讀等功能，不僅開箱高美館藏品中未被道盡的故事，也透過典藏研究所激盪出的議題，這座被群書圍繞的思想空間將引領參與者穿梭作品、書籍與史料交織而成的時代脈絡。

今年適逢「高雄獎」三十週年，高美館特別策劃《高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟》，不僅回顧，更提問藝術如何在時間中生成公共意義；該展覽以每十年為觀察維度，從「創形的年代」中地方主體及個人創作意識的浮現，轉向「流變的疆界」對數位科技與觀念化語彙的探索，直至「未來的形貌」所體現的社會共感與文化永續關懷，呈現當代藝術在制度條件、創作語彙與社會關係中持續轉變其位置與意義。

今年度亦將推出多檔臺灣藝術家研究型展覽與主題策展，回應快速變動的時代語境中，藝術家如何在個人生命經驗與社會條件之間找到創作的位置；透過長時間脈絡的回望與作品內在的梳理，以「在地生成」為核心策展方法，進行藝術家生命歷程、創作脈絡與時代位置的深入研究，建構屬於高雄及其延伸文化圈的藝術史敘事。二月登場的《彩虹之後-黃才郎個展》，以黃才郎為高美館創作的〈彩虹-雨後高美館〉為起點，呈現這位藝術推手在藝術行政與創作自由間實踐交織的生命歷程。《和光同塵：李安成研究展》則回顧水墨大師李安成長年在創作與思想間的深度探索，藝術家以內斂的藝術語言，在日常與靜觀中孕育力量，體現世界微塵中的絕妙意境；《沉靜的現代性：林勝雄的繪畫之路》展現在地藝術家林勝雄以繪畫書寫生命軌跡的持續行動，使筆下風景不僅是寫生所見，更蘊含對土地、日常與內在狀態的深刻回應；高美館最具代表性的徵件計畫「創作論壇」今年呈現策展人蕭瓊瑞策劃的《山海‧精靈‧變奏曲-鄭建昌的臺灣史畫》，展現鄭建昌四十年來以土地、信仰為引，探問圖像如何承載記憶與文化想像，構築出一幅屬於土地與精靈的當代史畫。

延續高美館以策展作為公共思考與驅動城市美學共振的核心媒介，今年首度啟動的《縫隙計畫KMFA：In-Between》，將創作尺度推向美術館建築與城市之間的過渡地帶，計畫以「縫隙」為概念，針對全臺新銳創作者徵件，回應建築、環境與身體感知的關係；使藝術成為重新觀看城市空間的中介，讓美術館與城市之間產生更為流動的連結。與台灣電力公司合作的《奧拉之城III-未來已讀》，則以高美館戶外生態園區作為展覽場域，透過藝術轉譯能源、科技與生活之間的關係，使自然環境成為思考未來社會想像的公共場域。回應高雄作為亞洲首批簽署柏林城市自然公約的城市目標，今年高美館亦積極連結週邊校園與社區鄰里，推動結合SDGs、藝術生態教育、環境感知與社區文化視覺探索的相關計畫，使藝術教育不僅止於觀看作品，更成為理解土地與生活方式的學習過程，逐步輻射屬於南方的全齡永續美學環境。

作為長期肩負推展公共美學使命的美術館，高美館成立全臺首座公共藝術專案小組，將專業的美學策畫力推向城市場域，近期已邀請藝術家介入左營眷村、果嶺自然公園等地景空間，使藝術成為轉化城市空間質地的媒介；另一方面，深植於港口城市的地理位置，高美館持續以港灣文化為線索，未來將以高雄港之姊妹港城市為座標，策劃呼應海洋港灣、海運、國際船工移動等議題之展覽，透過藝術深化與國際的文化連結與對話，使高美館成為連結世界、生成對話的文化節點。

