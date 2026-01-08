以藝術關懷為核心，透過跨單位策展展現銀髮族群豐沛生命能量。（記者劉春生攝）

▲以藝術關懷為核心，透過跨單位策展展現銀髮族群豐沛生命能量。（記者劉春生攝）

為推廣藝術關懷、展現銀髮族群豐沛的生命能量，斗六市公所策畫「一一五年藝術關懷銀髮畫展—八德社區、張怡子老師、小太陽日照中心聯展」，自一一五年一月二日至二月二十七日於公所中庭溫馨展出。此次展覽為多單位聯合策展，聚焦於長者藝術創作，透過畫筆與色彩，陪伴長者抒發情感、安頓身心，呈現藝術在社會關懷中的溫柔力量。

邀請日照中心參展，支持長者身心發展的友善照護平台。



此場展覽首先邀請社團法人雲林縣老人長期照護協會附設於小太陽日間照護中心的長者共同參與。小太陽日照中心除提供長者於心理、生理與精神層面的醫療與照護服務外，亦積極結合社區資源，協助長者獲取各項權益與福利，促進自我成長與發展，打造一個充滿愛與關懷的平台，落實福利社區化的理念。

廣告 廣告

透過社區組織與志工力量，實踐長者關懷與公共參與的社區營造精神。



同時參展單位亦包含斗六市八德社區及其指導老師張怡子老師。八德社區自民國82年起建立健全的組織架構，設有社區守望相助隊、長壽俱樂部及多元志工團隊，長期投入公共事務與社會服務。藉由推動環境教育與生態導覽活動，深化居民的認同感與歸屬感，並積極關懷長者與弱勢族群，展現高度凝聚力與行動力。

以藝術療癒專業陪伴長者創作，從繪畫過程中安頓情緒與身心狀態。



張怡子老師除了擔任社區長者們的繪圖導師，並透過藝術陪伴，引導長者慢慢走回內在世界，藉由創作釋放身心壓力。此場展覽中張老師同時擔任策展人之一，現為藝術療癒與芳香療癒講師，長期在雲嘉地區推廣藝術療法與身心靈照護課程。教學內容涵蓋和諧粉彩、禪繞畫、曼陀羅、芳香療法與園藝療法，今年更獲得雲林科技大學特邀擔任講師，持續為教育與社會關懷領域貢獻所長。

從外在衍生至內在，展現斗六市對銀髮族群全方位照顧的政策思維。



市長林聖爵表示，斗六市公所自膨鼠森林公園興建完成後，積極增加親子友善活動之餘，亦同樣重視長者照護。除持續建置各地長青食堂，推廣銀齡樂食、志趣相伴外，也配合縣府辦理獨居及失智長者智慧防護網絡服務計畫，協助長者申請智慧定位設備，以減輕照護者負擔。隨著斗六市人口老化趨勢日益明顯，公所在完善各項長照措施的同時，也更加關注長者的心理健康。此次以長者創作為主題的策展，展現斗六市在銀髮政策已由外在設施建構，衍生至對長者的身、心、靈整體狀態的關懷。

藉由藝術共學創造溫暖公共空間，讓長者與市民共享療癒與陪伴的力量。



一一五年藝術關懷銀髮畫展透過課程與共學創作，引領長者在畫布中放慢步調、安住當下，學習以溫柔的態度與自己相處，充分展現藝術療癒的深層能量，也為前來洽公的民眾營造一處溫暖而富有人情味的休憩空間。