「以虐取樂」高院認證 劉家姊妹凌虐剴剴案維持原判

1歲10個月男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐致死案，台灣高等法院今（27）日二審宣判，駁回檢方及被告雙方上訴，維持一審判決，劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑，全案仍可上訴。

剴剴2023年8月經兒福聯盟媒介，9月起交由劉彩萱照護，兒福聯盟每日支付1000元酬勞。檢方指出，劉彩萱自收托起長達115天持續虐待剴剴，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡；妹妹劉若琳知情未阻止，形同共犯。

高院合議庭認定，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心照護幼兒，卻見剴剴無家屬探視、主管機關未能有效監督，利用權力支配關係，將無反抗能力的剴剴視為宣洩情緒工具，在短短3個月內以非人道方式反覆凌虐，手段五花八門。判決指出，劉彩萱甚至將凌虐照片傳給劉若琳，彼此交換心得、嘲弄辱罵，從中獲得滿足，顯係「以大欺小、恃強凌弱、以虐取樂」。

合議庭強調，剴剴生前最後3個月在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身心承受非常人能忍受的痛苦，最終被剝奪生命權，本於兒童權利公約所揭示兒童最佳利益原則，應為不利被告的量刑評價。劉彩萱二審最後陳述時鞠躬道歉，表示會積極談和解賠償，劉若琳則未表示意見。

