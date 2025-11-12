以行動傳遞希望關懷 基隆台電捐贈兩校獎助學金
【民眾新聞葉柏成基隆報導】台電基隆區處長期積極推動公益事務，關懷地方教育並照顧清寒學童。今(12)日由處長陳据湖帶領同仁前往仁愛國小及信義國小，發放獎助學金予清寒優秀學生，期盼藉此鼓勵學子勤奮向學，勇敢追求夢想。
陳据湖表示，教育是培育未來的根基，透過獎助學金的支持，不僅是希望協助減輕家庭經濟負擔，也期勉學生們持續努力學習、培養興趣專長，未來在各領域發揮所長，更能將愛心回饋社會，讓善的循環不斷延續。
他說，台電基隆區處致力提供穩定供電服務外，長期以來透過物資捐贈及捐款等方式投入各項公益活動。此次獎助學金發放活動不僅展現台電關懷教育、重視人才培育的精神，更期望拋磚引玉，喚起社會各界共同投入愛心行列，讓溫暖遍及社會的每個角落。
仁愛及信義國小校長皆表示，非常感謝台電基隆區處的到來及重視教育，提供學子學習資源，也期許孩子未來能更加勤奮學習，步步高升。
其他人也在看
突跳電 長者氧氣機停擺 家屬驚出一身汗
鳳凰颱風持續逼近台灣，中央氣象署已發布海警、陸警。台電彰化區處已盤點人力、車輛、機具全力戒備；並超前部屬持續辦理預防性樹修、礙掃等作業。彰化市延平里內有醫院、護理之家、機關等，里民有一萬三千多人數，昨（十二）日下午一點四十二分沒有大風沒有雨，突然傳出跳電，雖然停了又停才恢復電源，卻也讓部分居家照護長者使用氧氣機斷電，恢復電源時，因沒有重啟開關，讓家屬驚出一身冷汗。延平里民表示，下午彰化市延平里一帶連續發生跳電，雖然台電迅速恢復電源，但這段期間卻發生令人擔憂的狀況。放颱風假在家寫功課的學生，紛紛向家長反映，有居家看護的長輩正在使用氧氣機，因突然跳電而中斷運作，家人又剛好外出買中餐，待返家才發現氧氣機停擺，並立即重啟電源，才未造成意外。台電表示，一九一一客服專線及彰化區處停電 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
台電基隆區處送關懷 贈國小學生獎助學金
台電基隆區處昨(12)日由處長陳据湖帶領同仁前往仁愛國小及信義國小，發放獎助學金予清寒優秀學生，期盼藉此鼓勵學子勤奮向學，勇敢追求夢想。處長陳据湖表示，台電基隆區處長期積極推動公益事務，關懷地方教育並照顧清寒學童。他說，教育是培育未來的根基，透過獎助學金的支持，不僅是希望協助減輕家庭經濟負擔，也期勉學生們持續努力學習、培養興趣專長，未來在各領域發揮所長，更能將愛心回饋社會，讓善的循環不斷延續。仁愛及信義國小校長皆表示，非常感謝台電基隆區處的到來及重視教育，提供學子學習資源，也期許孩子未來能更加勤奮學習，步步高升。台電基隆區處致力提供穩定供電服務外，長期投入各項公益活動。此次獎助學金發放活動不僅展現台電關懷教育、重視人才培育的精神，更期望拋磚引玉，喚起社會各界共同投入愛心行 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
為何淹水？蘇澳溪分洪道工程「卡關15年」挨批
為何淹水？蘇澳溪分洪道工程「卡關15年」挨批EBC東森新聞 ・ 13 小時前
台電北西區處防颱總動員 馳援宜蘭豪雨重創
【民眾新聞葉柏成新北報導】宜蘭地區昨〈11〉日遭大豪雨重創陸續傳出停電災情，累計逾7000戶停電，繼山陀兒、凱 […]民眾日報 ・ 13 小時前
台電台南區處成立災害應變中心戒備防颱 沿海部署搶修人力守護用電安全
因應鳳凰颱風可能造成的影響和災害，台電台南區處各巡修部門預先進行預防性樹木修剪及桿上礙子、鐵配件清洗作業，防止鹽塵害造成事故停電、瞬間強陣風導致樹木碰觸停電，亦針對轄區內各變電所進行特別巡視，並針對較低漥地區的變電所如運河及安順做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成各變電所抽水機測試。12日上午並成立災害應變中心，區處長黃明舜與同仁確認路線供電情形及盤點人力、車輛及設備，並針對沿海地區可能受影響範圍如佳里、七股、安南、西港等區佈署搶修人力，全力做好防颱。台電台南區處表示，有鑑於過去颱風期間常發生樹枝或招牌因遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修等意外狀況，提醒多加強防範地下室淹水，並加強固定廣告招牌看板及帆布、取下懸掛物及修剪樹枝，除呼籲提供配電場所用戶 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
總統呼籲「聲援沈伯洋！」 韓國瑜：「自己生病」讓別人吃藥
民進黨立委沈伯洋，遭中國威脅將展開全球抓捕，為此總統賴清德喊話立法院長韓國瑜，站出來維護國會尊嚴。事隔一天，韓國瑜出面強調，總統是"自己生病，卻讓別人吃藥"，強調台灣安全，就像桌子一樣有四隻腳，但總統已經打斷三隻。對此行政院長卓榮泰再反問韓國瑜，桌上兩盤菜，一盤是國民黨主席祭拜共諜，一盤是中國追捕沈伯洋，難道韓國瑜要沉默吞下去嗎？ #沈伯洋#韓國瑜#卓榮泰東森新聞影音 ・ 13 小時前
基隆田園調布美宅1363萬拍出
記者張上耕∕基隆報導 行政執行署宜蘭分署在十一日上午十一點，基隆辦公室…中華日報 ・ 15 小時前
基隆遇鳳凰連兩日「咕嚕咕嚕」...議長童子瑋籲「該放假就放、跟雙北脫鉤」：市長優先任務是保護市民
童子瑋再說，這兩天雨勢造成的積淹水狀況，有沒有符合作業辦法裡的「影響通行、上班上課安全或有致災之虞」？相信市民朋友都很清楚。放言 Fount Media ・ 18 小時前
颱風吹倒電線桿 地下化會是電網韌性解方嗎？
今年7月，丹娜絲颱風吹倒全台近2000多根電線桿，創下歷史紀錄。立法院通過特別條例，提供台電預算進行電網地下化工程。但學者分析指出，電網地下化必須因地制宜，在易淹水等地區反而不應進行地下化；也要...環境資訊中心 ・ 1 天前
〈觸蝶古巴特〉手作體驗 八德榮家長輩展現巧思
【民眾新聞葉柏成新北報導】八德榮家為豐富長輩的生活，增添創意與樂趣，日前舉辦「蝶古巴特面紙盒手作活動」，由住民 […]民眾日報 ・ 13 小時前
婚育宅超搶手！「申請競爭率」高達12倍 中央社宅1470戶12月起歡喜入厝
政府推動青年婚育政策落實！國家住宅及都市更新中心今天（11／12）表示，落實居住正義，今年（2025年）第二季公告招租的中央興辦社會住宅中，已率先導入「婚育宅」機制。第二季釋出的1470戶中，特別保留5％的戶數，協助新婚兩年內或育有學齡前幼兒的家庭，政策獲得民眾熱烈響應，總計受理403件「婚育宅」申請，「申請競爭率」最高者達12倍。太報 ・ 13 小時前
聯合國最新糧食報告 16國家及地區列為飢餓熱點
（中央社羅馬12日綜合外電報導）聯合國兩大糧食機構今天共同發布報告示警，全球新增數以百萬計可能面臨饑荒的民眾，人道援助資金短缺加劇了本來就已經相當嚴峻的現況。中央社 ・ 13 小時前
鄭麗文會谷立言 張競解讀貼文這句：美從不支持台獨轉為反對？
美國在台協會（AIT）處長谷立言12日下午赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文，期間重申美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並於會中邀請鄭於未來適當時機訪問華府。對此，中華戰略學會資深研究員張競注意到，鄭麗文會後的貼文出現「any change to the status quo must respect the will of the people on two sides of the Strait」的內容，若AIT對貼文不表異議，這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？中時新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰減弱為熱帶低壓 11/13全台僅花蓮1里1村停班課
（中央社台北12日綜合報導）颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，明天全台22縣市除花蓮縣鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村停班停課外，其餘皆正常上班、上課。中央社 ・ 13 小時前
鳳凰颱風重創宜蘭！蔣萬安：我太太的家鄉 台北全力支援救災
鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。台北市長蔣萬安仍表示全力支援宜蘭救災。中天新聞網 ・ 12 小時前
謝侑芯猝死案大逆轉？調查報告「無證據顯示涉案」 黄明志有望獲釋
大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝死案，警方日前改朝謀殺罪偵辦，初步調查還發現兩人有著「超越友誼的親密和特殊關係」。今（12日）馬國警方證實調查全數完成，將視檢方指示決定是否起訴黃明志。馬來西亞總檢察長今晚表示，目前並未從警方報告裡，看到任何黃明志涉案的線索，若無新進展，黃明志明（13日）就能獲釋。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
鳳凰颱風 2測站破單站紀錄 北台灣降雨持續、感受濕涼
鳳凰颱風於今晚7時40分以輕度颱風之姿從屏東恆春登陸，登陸20分鐘，晚間8時就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也於晚間8時30...聯合新聞網 ・ 12 小時前
藍黨團籲調整境外敵對勢力定位
記者王超群∕台北報導 國民黨立法院黨團十二日召開記者會表示，兩岸關係「解鈴還需繫鈴人…中華日報 ・ 13 小時前
在台灣沒人看見的戰場 風雨再起 台電人黑暗守光
【緯來新聞網】受到鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭羅東、五結及蘇澳地區因豪雨造成道路積水緯來新聞網 ・ 18 小時前
東京聽奧倒數3天！賴清德化身應援隊長 合體林家文比手語送祝福
即時中心／顏一軒報導2025東京達福林匹克運動會（東京聽奧）將於11月15日至26日登場，距離開幕僅剩3天，台灣聽奧代表隊正積極備戰。總統賴清德今（12）日特別與網球女將林家文共同拍攝影片，親自以手語比出「Team Taiwan 加油！」，為選手們送上最誠摯的鼓勵與祝福。民視 ・ 13 小時前