以行動傳遞希望關懷 基隆台電捐贈兩校獎助學金

【民眾新聞葉柏成基隆報導】台電基隆區處長期積極推動公益事務，關懷地方教育並照顧清寒學童。今(12)日由處長陳据湖帶領同仁前往仁愛國小及信義國小，發放獎助學金予清寒優秀學生，期盼藉此鼓勵學子勤奮向學，勇敢追求夢想。

陳据湖表示，教育是培育未來的根基，透過獎助學金的支持，不僅是希望協助減輕家庭經濟負擔，也期勉學生們持續努力學習、培養興趣專長，未來在各領域發揮所長，更能將愛心回饋社會，讓善的循環不斷延續。

《圖說》仁愛國小回贈台電基隆區處長陳据湖〈左二〉感謝狀。〈台電基隆區處提供〉

他說，台電基隆區處致力提供穩定供電服務外，長期以來透過物資捐贈及捐款等方式投入各項公益活動。此次獎助學金發放活動不僅展現台電關懷教育、重視人才培育的精神，更期望拋磚引玉，喚起社會各界共同投入愛心行列，讓溫暖遍及社會的每個角落。

《圖說》台電基隆區處長陳据湖親自逐一頒獎助學金。〈台電基隆區處提供〉

仁愛及信義國小校長皆表示，非常感謝台電基隆區處的到來及重視教育，提供學子學習資源，也期許孩子未來能更加勤奮學習，步步高升。