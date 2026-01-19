以行動守護家園 蚵寮國小師生到保安公園大掃除

北門蚵寮國小學生前往保安公園整理環境，以小手守護家園，獲社區民眾好評。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕北門報導

北門區蚵寮國小師生趕在農曆春節前夕，到社區的保安公園大掃除，以實際行動守護家園，贏得社區民眾好評。

十九日一早，蚵寮國小校長王建堯帶領著十三位教職員、六十三位學生，步行來到社區的保安公園整理環境，師生們手拿掃把、鐵耙、夾子及垃圾袋，將公園裡的垃圾、空罐撿拾放進垃圾袋中，還給公園乾淨的空間。

王建堯說，保安公園是在社區居民休閒散步、聊天和遊戲的場所，這次結合社區進行服務學習，不僅可以維護環境衛生，更是重要是品德與生命教育培養，希望學生們透過親自動手維護家鄉的公園，學會感恩與惜福，體會服務他人的快樂，進而建立起對土地的認同感。

七十多人的「環保志工」隊清潔環境，讓社區民眾看在眼哩，保安宮主委洪明農說，看到學生們認真打掃公園，懂得愛護家鄉，覺得很欣慰。一年級學生洪侑任表示，第一次跟著學長、學姐及同學一起掃公園，原本散落一地的落葉經過清掃乾淨，覺得很有成就感。

五年級的洪嘉驊強調，每年都會到公園打掃，但感受不一樣，整理完環境後，覺得公園很美麗，尤其在鹽分地帶能保有綠地，真不容易。