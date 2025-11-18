以行動守護海洋資產 竹市海岸維護不餘遺力





行政院環境部18日率80位來自中央及全國縣市環保機關代表，至新竹市觀摩「向海致敬–海岸清潔維護計畫」推動成果，並對於新竹市海岸環境維護作業及漁業廢棄物去化回收執行成效，給予高度肯定。代理市長邱臣遠表示，新竹市以智慧治理與跨局處、跨單位合作作為基礎，打造從「巡檢、通報到清理」的清潔維護機制，具備可擴散、可複製治理價值，成為全國海岸環境管理與保護的重要示範。

環保局表示，為落實海岸環境維護工作，針對轄內海岸線每週派員進行例行巡視，全面掌握海岸環境現況，並根據垃圾累積情形及天候變化，靈活調度清潔人力與資源，確保海岸整潔。另外，近年亦透過辦理淨灘、海洋環境教育宣導等活動，邀請民間團體、企業機構及社區志工共同參與，鼓勵市民透過親身參與，深入感受海岸環境守護之急迫性，藉此凝聚守護海岸的共識與行動力。

廣告 廣告

環保局進一步說明，為守護海岸線清潔，採「公部門執行清理計畫」及「企業團體認養清理」2大面向併行，今(114)年截至10月底，清理計畫及企業團體清理垃圾量共計約66.78公噸。包括清理幸福沙灣、金城湖賞鳥區、海之聲等地，清理面積約1萬370平方公尺；企業團體申請淨灘共96家、7,543人次。目前有10家企業團體認養海岸線長度約4公里，透過公私協力，共同守護海洋環境。

環保局指出，海岸垃圾除了一般生活廢棄物之外，漁業活動所產生漁業廢棄物也是主要垃圾來源之一。為杜絕產生海洋廢棄物影響海洋生態，環保局自110年透過「廢棄漁網換現金」等獎勵誘因，宣導漁民落實廢棄漁網回收，避免隨意棄置延生環境及生態問題，今年截至10月底，回收廢棄漁網共計3.4公噸；並於113年新增「新竹市漁網回收再利用場域」，透過現場展場設計方式，讓更多市民了解漁網回收的目的、處理步驟及使用工具，除了達到環境教育的目標，進一步培養出更多能夠協助漁網去化的志工和生力軍。

更多新聞推薦

● 太子集團在台橫行9年 羅智強揭民進黨高官與詐團關係：後面有靠山