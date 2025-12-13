以行動打臉川普？泰空軍派F-16戰機炸毀柬埔寨後勤橋梁 阿努廷：繼續採取軍事行動

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

泰國與柬埔寨的邊境武裝衝突程度持續上升，泰國空軍今（13）日早上派出兩架F-16戰鬥機飛往邊境，將柬埔寨一座關鍵軍事運輸橋梁炸毀。剛宣告解散國會的泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）直言，這場轟炸行動表明泰方的立場，將繼續進行軍事行動。該行動也間接駁斥了美國總統川普（Donald Trump）先前聲稱兩國停火說法。

在川普（左）宣稱泰柬兩國在12日停止攻擊後，泰國在今日炸毀柬埔寨軍隊後勤要道，泰總理阿努廷（右）更強調「將繼續採取軍事行動」形同打臉川普。（圖／阿努廷臉書）

根據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國空軍今日早上派出F-16戰機飛往邊界區域達叻府（Trat），將柬埔寨境內的柴春尼亞（Chai Chum Nia）橋炸毀，切斷柬埔寨軍方的其中一條後勤補給路線。

廣告 廣告

據泰國「鮮新聞英文報」（Khaosod English）報導，泰軍密切監視達叻邊界的柬軍動作數日，發現柬埔寨部隊持續在此區集結，並運用柴春尼亞橋為部隊進行補給。泰軍方遂決定炸毀該橋，切斷柬軍後勤。泰總理阿努廷隨後也在臉書發文表明動武決心：「這絕非一起意外事故。泰國將繼續採取軍事行動，直到我們的土地和人民不再受到任何傷害和威脅。」阿努廷更強調：「我們今早的行動已經表明立場。」

這場轟炸行動也間接駁斥了川普對泰柬衝突的說法，川普昨（12）日在與兩國領袖通話後表示，泰柬兩國同意自當天起停止攻擊；阿努廷對於這場通話則表示，他與川普通話相當順利，但未說明是否與柬埔寨達成停火協議。



更多FTNN新聞網報導

泰國政壇大地震！國王批准解散國會 總理阿努廷：我想把權力還給我的同胞

泰柬邊境戰火重燃！和平協議簽署不到2月成廢紙 雙方互控對方先開火

怕泰籍妻子外遇！韓男趁熟睡潑滾燙熱水毀容：想把她的臉弄醜

