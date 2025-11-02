以行動為健康與地球發聲 純植行動聯盟世界純素日大遊行

《圖說》純植行動聯盟為響應世界純素日（World Vegan Day），於在台北南港商圈舉辦世界純素日大遊行。〈主辦單位提供〉

【民眾新聞葉柏成台北報導】純植行動聯盟為響應世界純素日（World Vegan Day），於11月1日在台北南港商圈舉辦世界純素日大遊行，號召民眾以實際行動採取純植物飲食，一起為動物、健康與地球發聲。

純植行動聯盟指出，全球氣候變遷持續惡化，溫室氣體排放已達臨界點，而畜牧業是導致碳排放、森林砍伐與水資源浪費的主要來源之一。若能普及純植物飲食，將是最直接且具影響力的減碳行動。

今年以來，純植行動聯盟持續以多元形式推動純植運動，從倡議、論壇到大規模遊行，致力喚起社會對氣候、健康與永續飲食的重視。5月時聯盟成員與志同道合的團體，一起在凱道舉行靜坐請願，並於台北市區發起二千人大遊行，以「純素救台灣」為主題，呼籲政府制定純素政策並推動永續飲食教育。

廣告 廣告

《圖說》純植行動聯盟世界純素日大遊行，號召民眾以實際行動採取純植物飲食，一起為動物、健康與地球發聲。〈主辦單位提供〉

8月22日，純植行動聯盟更在台灣大學舉辦純植論壇，邀集國內專家學者、醫師與氣候行動者，共同探討純植物飲食在健康、環境與產業轉型上的潛力。9月20日，為響應歐盟有機日，聯盟於高雄舉辦1,700人大遊行，結合「有機＋純植」概念，倡導以永續農業與純植物飲食守護地球。

延續前述行動能量，11月1日的世界純素日大遊行活動，繼續號召全民以行動採取純植物飲食，共同應對氣候危機。純植行動聯盟呼籲，面對氣候危機，每一個人都能從改變飲食開始。吃素不僅是健康的選擇，更是大家守護地球未來的共同責任。

《圖說》遊行隊伍以創意標語傳遞「蔬食更健康」、「純素救地球」、「純植護未來」的理念，期盼民眾以實際行動支持地球永續。〈主辦單位提供〉

當天遊行隊伍自南港展覽館出發，沿途以創意標語傳遞「蔬食更健康」、「純素救地球」、「純植護未來」的理念，期盼更多民眾了解純植生活的重要性，並以實際行動支持地球永續。