以行動落實海洋保育 2025根與芽濕地嘉年華登場
「改變從教育開始，力量從孩子萌芽。」新竹市政府與台灣珍古德協會共同主辦的「2025根與芽濕地嘉年華」，6日在新竹市香山濕地海洋保育教育中心熱鬧登場，活動吸引3百餘位市民、親子及學校團隊，一同變裝濕地動物參與遊行，並於香山濕地賞蟹步道展演，體現竹市永續生態行動。
代理市長邱臣遠出席表示，活動利用回收材料製作濕地動物或鳥類穿戴造型，進行環教展演，變裝造型從濕地常見的和尚蟹，到珍稀的明星物種三棘鱟等，都呈現在遊行隊伍中，為濕地增添生機，現場參與家長表示，孩子透過實際操作、遊戲及與老師的互動，很快理解「濕地的重要」與「保育的必要」。
國際珍古德協會執行長郭雪貞表示，嘉年華以珍古德博士「根與芽計畫」為核心理念，鼓勵年輕人以實際行動，關懷環境與動物，以生態藝術的方式，深耕新竹市在地根與芽小組，並在歲末舉辦動物大會師，讓民眾在熱鬧活動氛圍中，認識香山濕地的重要性，並實際感受「行動改變世界」的珍古德精神。
海洋委員會海洋保育署主任秘書王永昌表示，全球都在面對極端氣候與棲地變遷挑戰，各國也陸續推動淨零行動與生物多樣性保護。永續行動從教育著手，今天展現的不只是知識，而是為土地努力的勇氣和行動力。希望未來香山濕地不只是自然教育的場所，更成為北台灣重要的生態基地。
珍古德協會表示，珍古德(Dame Valerie Jane Morris Goodall)博士於1991年成立的「根與芽計畫」已在全球超過60國，1萬2千個小組中實踐，台灣也有超過千個小組持續努力。這些行動背後的核心理念，是希望每個孩子都能理解，改變世界不必等到長大，每一個小小的行動都能帶來連鎖效應。
