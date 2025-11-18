以行動顧台灣 藍白今談聯合政府

「藍白會」19日登場，國民黨祕書長李乾龍（右）及民眾黨祕書長周榆修（左）18日前往新莊凱悅嘉軒酒店場勘。（范揚光攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日將舉辦高峰會談，秉持「以行動顧台灣」的核心精神，針對未來在野合作展開深度交流。黃國昌昨表示，盼雙方能夠討論聯合政府理念、公共政策基本看法；國民黨副祕書長李哲華也說，兩黨交流關鍵是「平等」，今日兩黨主席首度見面，不會談到選舉細節。

鄭麗文、黃國昌今日下午3時將在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉辦「以行動顧台灣」主席高峰會談。國民黨副主席兼祕書長李乾龍、民眾黨祕書長周榆修18日前往新北市新莊凱悅嘉軒酒店場勘、溝通。藍白兩黨皆表示，「會有一個很好的開始」。

廣告 廣告

針對希望與鄭麗文談及內容是否包括2026地方選舉？黃國昌昨回應，民眾黨本於最大誠意跟善意，盼針對聯合政府、聯合治理及雙方對於公共政策基本看法及未來前景深入討論，「兩黨在公共政策議題可能有不一樣的地方，但相信可以找到共同努力方向。」

周榆修受訪也指出，在「反惡罷」過程當中，看到在野的民意結合在一起，撐著國家往前進，大家同力合作，從政策、理念、價值，再到選舉的協調，會有一個很好的開始。

李乾龍則針對明年縣市長藍白合的問題回稱，選舉就是選賢與能，一切都是以選民為主，誰讓誰是由選民決定的；強調19日就是一個很好的開始，要記取2024藍白合沒有成功，不然現在就能過個好日子。

李哲華強調，兩黨交流關鍵在「平等」，沒有誰大誰小，既然要合作就要敞開心胸釋出最大善意，今日見面不會談到選舉細節，雙方幕僚窗口對接後就會持續溝通，選舉提名原則是提「最強」，在藍白合選區透過彼此都能接受的機制產生最強人選，以實力為原則。

儘管藍白2024總統大選合作破局，但民眾黨團主任陳智菡昨轉述，前主席柯文哲仍以當時經驗提醒黃國昌諸多細節，包括要掌握整合時間，並希望雙方建立「真正可以溝通」的合作平台，處理民調設計、份數和進行時間等問題。