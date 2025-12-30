以要再轟伊朗! 川普會納坦雅胡談「根除」核設施 伊嗆 : 我們導彈「不受控制」

伊朗的導彈庫。 圖 : 翻攝自兵器世界觀

[Newtalk新聞] 根據《華盛頓》( WSJ ) 郵報報導，以色列總理納坦雅胡到美國佛州的海湖莊園拜訪了美國總統川普，希望說服川普同意以軍再對伊朗的核設施進行打擊。

而據《法新社》報導，伊朗最高領袖哈梅內伊的政治顧問阿里·沙姆哈尼當地時間週一（29日）在社交平臺 X 上發文稱，任何侵略行為都將遭到嚴厲而迅速的回應。此前，美國總統川普威脅要「根除」德黑蘭有關重建核設施的任何企圖。

「在伊朗的國防戰略中，某些應對措施在威脅實施之前就已經確定。伊朗的導彈和防禦能力既不受控制，也無需獲得許可。任何侵略行為都將遭到嚴厲而迅速的回應，其力度遠超侵略者的預期。」沙姆哈尼寫道。

伊朗最高領袖哈梅內伊的政治顧問阿里·沙姆哈尼。 圖 : 翻攝自環球網

《法新社》指出，同日稍早前，川普在佛羅里達州與到訪的以色列總理納坦雅胡舉行聯合記者會時對伊朗發出警告，稱伊朗正在嘗試重建核設施，「如果他們真的這麼做了，我們將別無選擇，只能迅速根除相關設施」，且美國的反應「可能比上次更有力」。

今年 6 月，以色列「雄獅崛起」和美國「午夜之錘」行動襲擊伊朗核設施。近來又有報導稱，以色列政府準備了一份「關於伊朗的綜合情報檔案」，納坦雅胡此訪將提交給美國，並告知川普「以色列可能再次打擊伊朗軍事設施」。

美國總統川普宣布發動午夜之錘轟炸伊朗核設施。圖為美軍B-2轟炸機投下GBU-57 MOP 重磅炸彈示意圖。 圖 : 翻攝自美國空軍