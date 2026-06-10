以親中立場著稱 日本前外相、自民黨總裁河野洋平89歲過世

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日本自民黨前總裁，曾任外務大臣、官房長官的河野洋平。維基百科



長期以親近中華人民共和國立場著稱，曾在日本政壇擔任眾議院議長、外相、自民黨總裁等要職的重量級政治人物河野洋平，週三（10日）遭報導已在週一（8日）去世，享壽89歲。

TBS電視台週三報導，根據對相關人士的採訪獲知，河野洋平已於本月8日逝世，享壽89歲。

河野洋平出身政治世家，他的父親是曾任日本農林大臣的河野一郎，1937年出生的河野洋平繼承父親衣缽，在1967年首次當選日本國會眾議員。

1976年，河野洋平抨擊自民黨的權錢掛勾腐敗，退黨組建「新自由俱樂部」。

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不過，河野洋平之後還是重新加入自民黨，並且在1993年擔任宮澤喜一首相的官房長官時，發表了著名的「河野談話」。

在談話中，他針對第二次世界大戰期間日軍強徵韓國婦女充當慰安婦表示衷心反省和道歉，這一談話是沒有經過內閣會議、直接由他突然發出的談話，當時震驚了日本政壇。

但這一談話也激起了南韓、台灣等地努力調查訪談慰安婦，尋找紀錄，追究日本政府道歉補償的根基。

而在日本自民黨失去執政的期間，河野洋平擔任自民黨總裁，重建自民黨。1999年到2001年期間河野洋平擔任外相，2003到2009期間擔任眾議院議長，權位相當高。

河野洋平2009年退休，但他還是常常帶團訪問中國，是日本政壇知名的親中派。今年4月，還一度有報導傳出，河野洋平6月下旬又將帶團訪問北京，緩和高市早苗「台灣有事」發言造成的中日緊張關係。

他對待台灣的態度從一件軼事可以管窺。1995年，時任外相的河野洋平飛曼谷開會途中，因為颱風臨時降落到桃園國際機場。當時台灣的外交部立刻安排他去機場貴賓室休息，河野洋平拒絕，並在此後會見中國外長錢其琛時表示，他「從未踏上一步台灣的土地」。

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