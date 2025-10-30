以設計之力詮釋永續治理《治山防災工程》識別系統獲美國MUSE設計大獎

林業保育署南投分署工程警語，識別系統獲美國MUSE設計大獎。(林保署南投分署提供)

▲林業保育署南投分署工程警語，識別系統獲美國MUSE設計大獎。(林保署南投分署提供)

農業部林業及自然保育署南投分署以《治山防災工程》品牌識別系統，榮獲2025年美國MUSE設計大獎戶外廣告類-銀獎，成為農業部首件以工程識別設計獲國際肯定之作品。作品以「自然共生、永續循環」為核心理念，展現集水區治理工程在圍籬、警示標語與告示牌等兼具專業美學與生態意識的創新成果，讓世界看見臺灣推動永續林業治理的設計實力。

廣告 廣告

MUSE設計大獎由國際獎項協會（IAA）主辦，是全球指標性創意設計獎項之一，表彰兼具創意與社會影響力的傑出作品。此次獲獎不僅肯定林業保育署同仁的努力，也象徵台灣在自然治理與公共工程美學的跨域突破。

《治山防災工程》識別系統設計源於集水區治理業務同仁觀察到傳統工程標示在視覺呈現上風格偏重功能取向，遂以品牌視覺為核心進行系統性設計、整合在地物種、保育觀念與工程語彙，應用於圍籬、警示標語與告示牌等，使公共工程融入環境教育意涵。主視覺採手繪筆觸與低彩配色，描繪臺灣黑熊、石虎、冠羽畫眉等中部特有保育物種，搭配山櫻花、霧社櫻等植物輪廓，形成如生態圖鑑般的視覺母體。

整體系統採模組化設計，材質選用霧面、防眩、耐候材料，避免反光干擾行車與閱讀；色彩以苔綠、岩褐、霧藍為主，輔以柔和橘色作為警示色，兼具安全與視覺和諧。標示基底使用金屬與複合板，搭配環保油墨印製，延長使用壽命並降低材料耗損，體現永續設計精神。

林業保育署南投分署分署長李政賢表示，集水區治理的核心在於「與自然共生」，此次榮獲國際設計獎項，不僅是對同仁努力的肯定，更象徵治理工程邁入兼具功能與美感的新時代。視覺識別設計成果亦延伸至互動展區與數位媒體，例如:國立公共資訊圖書館實體策展「擬音師挑戰」聲景體驗與線上互動遊戲「守護動物心理測驗」等活動，讓工程教育更貼近大眾與親子族群，深化民眾對環境治理的理解與共鳴。

展望未來，南投分署將持續以「自然為師」為理念，推動林地修復、碳匯經營與生態教育，並透過設計力量強化社會對治山防災工程的認識，讓每一處工程現場都成為傳遞永續價值的重要場域。