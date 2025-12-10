以設計說話：中原大學以文化與SDGs視野亮相世界原住民族運動會

圖▲來自各國選手參與傳統射箭項目，展現原住民族世代相傳的狩獵技藝與競技文化精神。

2025年12月10日，由原住民族委員會主辦的「2025世界原住民族傳統運動會」於屏東縣立來義高中隆重揭幕，有來自全球原住民族團隊齊聚一堂，以競技、禮儀與文化展演展現跨文化的團結精神與文化生命力。這場結合體育與文化的盛典，也成為全球關注原住民族主體性的重要舞台。中原大學設計學院與原住民教育與設計產業研究中心受邀與會，顯示高等教育在文化設計與族群研究上的積極參與與重視。

代表出席的魯瑪夫博士同時擔任中原大學設計學士原專班主任與研究中心主任，亦為少數同時具備建築、文化空間展演與國際文化交流實務的原住民學者。他以專業觀點指出，此次開幕儀式無論在舞台動線、視覺識別、聖火傳遞、演出形式到選手進場設計，都能看出賽事不僅呈現文化，更透過設計將文化轉譯為世界能理解的語言。他認為，儀式本身是一種文化敘事，而敘事能否被尊重與理解，往往取決於設計是否到位。

圖▲「2025世界原住民族傳統運動會」於屏東縣立來義高中隆重揭幕。

中原大學近年積極推動文化設計教育，將USR社會設計與永續發展目標SDGs納入課程實踐，尤其著重文化永續（SDGs 11）、族群主體性（SDGs 16）與國際夥伴關係（SDGs 17），強調設計不是技術，而是文化責任。魯瑪夫博士表示，文化並非被觀看的素材，而是被生活、被創造並透過設計被世界理解的內在精神。他指出，教育必須讓學生理解文化並具備國際語言，才能在全球舞台上展現主體性，而不是僅停留於外顯的符號與表演。

本次邀請也呼應今年6月18日由中原大學原住民教育與設計產業研究中心主辦的「中原70・南島文化設計產業國際論壇」成果。該論壇邀請印尼、紐西蘭、帛琉、馬來西亞等南島國家駐台代表共同探討設計如何成為文化轉譯、文化外交與南島國際串聯的策略語言，並由前副總統陳建仁親自蒞臨祝賀，肯定臺灣在全球南島文化體系中的戰略地位。魯瑪夫博士認為，世界原住民族傳統運動會與南島文化設計國際論壇，正是文化外交在不同場域的共同實踐，一個透過身體語言、一個透過空間與設計語言，兩者都展現了臺灣原住民族的智慧與國際能見度。他強調，「原住民族文化不是用來展示，而是要讓世界看見我們的主體性。體育、藝術、設計與外交，其實都在講同一件事，就是我們如何自信地活出自己的文化。」

圖▲中原大學今年6月18日舉辦國際論壇，以南島設計串聯國際視野，深化台灣文化外交能量。

同時，魯瑪夫博士也特別鼓勵學生走進文化現場。他認為，當代設計教育不僅發生在教室與電腦前，而應進入大型文化活動、展演與公共儀式之中，觀察文化如何被呈現、被敘事與被尊重。他指出，世界運動會的儀式流程、聖火傳遞、舞台配置、進場動線等細節，都具備高價值的文化設計思維，是學生理解文化如何透過設計被世界看見的最佳教材。他表示，這樣的觀察與參與，將影響學生日後在USR社會設計、文化策展、公共空間改善與國際視野上的專業養成。

魯瑪夫博士認為，文化既要被保存，更需要被創造、被設計與被發聲，中原大學將持續透過設計教育、田野實踐與國際交流，使文化不僅是傳統記憶，也是走向世界的力量。他期望更多青年透過文化設計找到未來的角色，成為能在世界上自信說出自己故事的人。