以責任採購創新典範 慈濟榮獲「Buying Power卓越領航獎」

由經濟部中小及新創企業署主辦的「2025年Buying Power社創與新創採購獎勵頒獎典禮」，12月12日下午於華山文創園區盛大舉行。佛教慈濟慈善事業基金會長期推動責任採購，支持社會創新組織，榮獲「114年Buying Power社會創新採購獎項—卓越領航獎」。此一殊榮不僅彰顯慈濟在永續行動上具體實踐，更展現落實採購行動，持續推動社會影響力。

「以慈悲引領創新，以責任擴散永續。」慈濟基金會長期以來秉持「慈悲利他」的理念，積極投入社會公益與永續行動。此次榮獲「卓越領航獎」，是對慈濟在責任採購領域持續努力的肯定。該獎項依據「總採購金額」及「社創組織採購家數」兩項計分項目加總，並以「具備中小企業資格」作為加分項目，最終由經濟部中小及新創企業署核定頒發。

慈濟基金會副執行長熊士民代表出席領獎，他表示，慈濟不僅在救災、醫療、教育、環保等領域深耕多年，更透過採購支持社會創新組織，讓資源流動成為推動社會正向改變的重要力量，「慈濟以慈悲為本，透過責任採購支持社會創新，讓資源流動成為推動社會正向改變的力量」。

佛教慈濟慈善事業基金會長期推動責任採購，支持社會創新組織，榮獲「114年Buying Power社會創新採購獎項—卓越領航獎」，熊士民副執行長代表出席領獎。

「卓越領航獎」不僅是一項榮譽，更是一份責任。該獎項旨在表彰年度採購表現最為突出的單位，透過量化指標與加分項目，鼓勵企業與組織以具體行動支持社會創新。慈濟此次獲獎，代表在採購金額與合作家數上皆有亮眼表現，並展現出持續推動責任消費與生產的決心。

對慈濟而言，責任採購不只是單純的交易，而是將資源導入社會創新組織，支持在環境永續、弱勢照顧、地方創生、社區關懷等領域的努力。這樣的行動，讓慈濟的慈善精神不僅停留在捐助，更進一步透過市場機制，創造持續性的社會影響力。

Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制至今已邁入第9屆，典禮現場聚集各界工商團體、社創組織與新創企業，共同見證責任採購的成果。除了頒發獎項，主辦單位亦設計展區，讓社創產品與服務能夠曝光，創造更多媒合與合作的契機。

經濟部中小及新創企業署指出，感謝獲獎單位以具體採購行動支持社會創新、新創科技、地方創生與永續議題，讓責任採購在臺灣持續擴大影響力。透過Buying Power平台，社會創新組織得以與企業建立合作，進一步將永續正面影響力擴散至不同議題與領域，打造更穩健的社會創新生態系。

在全球永續浪潮下，責任採購已成為企業與組織不可忽視的議題。慈濟透過參與Buying Power計畫，展現了非營利組織在永續行動上的獨特角色。不同於一般企業，慈濟的採購行動更具公益導向，強調資源的善用與社會價值的創造。

此次獲獎，不僅提升了社會大眾對責任採購的認識，也鼓舞更多單位投入社會創新合作。經濟部中小及新創企業署表示，鼓勵各單位以具體行動與社會創新組織多元合作，激盪出更多創新作法，進而創造更深遠的社會影響力。

撰文／顏福江；攝影／劉偉興