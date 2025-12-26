以跨境空襲 鎖定真主黨及伊朗革命衛隊

記者潘紀加／綜合報導

以色列25日空襲黎巴嫩東北部和南部，鎖定伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）與黎國武裝組織真主黨成員，造成至少3人死亡；並於26日攻擊一系列真主黨軍事目標。

「半島電視臺」報導，以軍25日出動無人機，首先鎖定靠近黎、敘邊界的赫默區豪什賽義德阿里鎮，打擊當地1輛車，造成2人死亡；隨後又對南部馬基岱塞爾姆發起另一波攻勢，擊斃1名真主黨成員。以軍表示，其中1個空襲目標為伊朗「聖城部隊」（Quds Force）成員，曾參與由伊朗指揮，從黎、敘境內對以國發動的恐怖攻擊。「聖城部隊」為伊朗IRGC負責海外行動的單位。

廣告 廣告

以軍26日進一步空襲黎國東北部赫默區，攻擊真主黨武器庫、基礎設施和軍事基地等多處目標，包含「拉德萬部隊」（Radwan Force）訓練基地，並稱真主黨活動違反停火協議，將持續進行相關行動，維護國家安全。

報導說，以色列和真主黨去年11月達成停火協議以來，以軍多次以打擊真主黨目標和設施為由襲擊黎國。據統計，今年1月到11月底，以軍共對黎境發動近1600次空襲，導致逾300人死亡，同時以國政府也持續與黎國政府協商，要求盡速解除真主黨武裝。

以軍空襲黎境打擊「聖城部隊」及真主黨成員，造成道路與車輛損毀。（達志影像／歐新社資料照片）