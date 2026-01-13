以身作則推動「人人皆飛手」政策 海巡署長、副署長相繼考取無人機證照

海巡署張忠龍署長練習操控模擬機。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 為貫徹海洋委員會主任委員管碧玲提出的「人人皆飛手」政策，海巡署長張忠龍與副署長許靜芝親自投入培訓，雙雙取得無人機專業證照，展現海巡署科技轉型的決心與領導決心。

許靜芝副署長已於去年（民國114年）12月通過考核，張忠龍署長則於今年（民國115年）1月順利取證，兩人皆獲得交通部民航局核發的「無人多旋翼機基本級Ⅰ」專業證照。儘管公務繁忙，兩位首長仍堅持完成學科法規研讀及術科操控訓練，以身先士卒的行動，象徵海巡從傳統人力巡查為主的執勤模式，逐步轉型為「科技偵巡輔勤」的新紀元。

海巡署表示，透過「勤訓合一」的自主培訓模式，近3個月已培育超過200名合格飛手，預計今年培訓規模將擴大至1,000人次。張忠龍署長強調，作為海巡指揮官，必須親自了解第一線同仁使用的裝備，才能制定最精準的戰術。他希望以首長取證帶頭，傳遞「學習不分職級」的訊息，掀起全署考照熱潮，讓每位海巡人員都能熟練運用科技裝備，提升整體執法效能。

面對日益嚴峻的地緣政治情勢及中國灰色地帶襲擾，海巡署自今年起將分階段購置總計440架近、中、遠程無人機，全力建構「岸海空立體情監偵網」。這項「海空一體」戰略將無人機定位為不可或缺的「空中天眼」，結合新造艦艇、紅外線熱影像與AI智慧辨識系統等科技設備，全面落實「國安、治安、平安」三安任務，有效應處海域威脅、走私偷渡及救生救難等勤務，確保國家主權與民眾安全。

