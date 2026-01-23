以軍事指揮中心竟被間諜滲透！男假冒IDF軍官蒐集敏感情資 隱瞞2年才曝光

阿薩夫・史穆埃拉維茲（Assaf Shmuelavitz；暫譯）（紅色圈起處）涉嫌在哈瑪斯襲擊以色列後潛入以指揮中心從事間諜活動。 圖：翻攝自 X @MOSSADil

[Newtalk新聞] 以色列最高法院於 22 日解除一宗高度敏感的國安案件出版禁令，首度對外披露與 2023 年 10 月 7 日哈瑪斯突襲以色列後相關的間諜案細節。涉案男子身分確認為阿薩夫・史穆埃拉維茲（Assaf Shmuelavitz；暫譯），案件因涉及軍事安全，過去 2 年多來一直處於全面保密狀態。

根據檢方指控，史穆埃拉維茲在戰事初期假冒以色列國防軍（IDF）上尉身分，利用當時戰時體系混亂，進入多處軍事指揮與作戰中心，包括南方指揮部等高度敏感設施。他涉嫌錄製軍方機密會談內容、蒐集敏感資訊，並將相關資料記錄保存。檢方指出，相關資訊確實被分享給未經授權的第三方，但調查未發現情報流向敵對勢力或恐怖組織。儘管如此，檢方仍認為其行為已對國家安全造成嚴重風險。

以軍坦克大量進攻加薩城。(資料照片) 圖：翻攝自 John Zhang X（前推特）帳號

據黎巴嫩媒體《The Cradle》指出，史穆埃拉維茲本身具備法律專業背景，為執業律師，過去亦曾服役於以色列國防軍傘兵部隊，並擁有情報相關經驗。檢方指出，他正是憑藉對軍事體系與作業流程的熟悉，在 2023 年 10 月 7 日攻擊後的混亂期間，成功進入位於貝爾謝巴（Beersheva）的南方指揮部地下作戰室等核心設施，並蒐集機密資訊。

由於案件涉及戰時情報與軍事部署細節，司法程序長期受到出版禁令限制。最高法院在最新裁定中拒絕繼續對被告身分保密，認為基於重大公共利益，有必要對外揭露案件基本事實，以回應社會關切，並澄清網路上流傳的各種陰謀論與臆測。法院同時裁定，部分證人與軍方人員身分仍須維持匿名，以避免潛在安全風險。

該案目前仍由貝爾謝巴地方法院持續審理中，罪名包括間諜罪與詐欺罪。由於精神鑑定結果顯示其精神狀況不穩定，史穆埃拉維茲現階段以住院方式羈押。《今日以色列報》指出，此案凸顯 10 月 7 日攻擊後初期軍事體系的混亂狀況，也暴露戰時身分驗證與內部安全控管的脆弱性。

