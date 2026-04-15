以軍催淚彈驅逐學童 剝奪受教權惹議

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以色列已將加薩走廊，轟炸得體無完膚；現在，對黎巴嫩的襲擊暫告一段落，以軍又回過頭來，開始對約旦河西岸的巴勒斯坦人，實施新的行動限制，包括在屯墾區架設數百個軍事檢查站，迫使學生、救護車和工人得繞遠路而行，更封鎖了巴勒斯坦兒童上學的必經之路，甚至對手無寸鐵的學童，扔擲催淚瓦斯彈，驅趕學生調頭回家，令巴勒斯坦民眾，心生恐懼、學童上課進度也嚴重落後。

大姊姊幫忙細心紮起長長的辮子，小女孩準備出門上學去，但她和家人對這條每天上學的必經路，卻感到憂心忡忡。

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女童父親 哈塔林：「學生昨天(4/13)先是被屯墾者阻止，要求他們全都不准去上學，然後，以色列的(西岸地區)占領軍，也阻止學生再往學校的方向走，以軍甚至向我們的學生，投擲催淚瓦斯彈，阻止他們上學現在，身為家長和居民，我們憂心以軍會動手攻擊小學生。」

對只是要上學的5歲孩子扔出催淚瓦斯彈，以軍在西岸地區除了屯墾占地之外， 還剝奪了巴勒斯坦兒童的受教權，令許多家長，憤概難平。

12歲學生 哈薩林：「我們當時先坐在草地上，以軍卻朝我們扔了1枚催淚瓦斯罐，當時我嚇壞了，只能邊尖叫邊跑開，然後我開始哭，有個阿姨就過來抱住我、陪著我，儘管我們當時都非常害怕。」

11歲學生 拉希德：「昨晚(4/12)我們還很興奮，期待著今天(4/13)就能返校復課了，想不到以色列人來了，還用鐵絲網封了我們常走的路，我們已經很久沒上學了，我們只是想回學校上課。」

村委會主席表示，這條小路早在以色列試圖屯墾之前，村民從1945年起，就已使用了幾十年。

以色列人提供的另一條路，孩子要多走2.5公里，才能到達學校，而且還須冒著被襲擊的風險，根本欺人太甚。

美聯社採訪團隊就此詢問以軍的行動目的，但以色列主責的軍事機構，並未做出回應。

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