以軍再轟加薩多地 至少10死含哈瑪斯高層

（中央社開羅15日綜合外電報導）當地消息來源指出，以色列今天在加薩（Gaza）多處發動空襲，至少造成10人喪生，包括哈瑪斯武裝派系一名高層、一名哈瑪斯警察，以及伊斯蘭聖戰組織一名高階成員。

路透社報導，當地醫護人員與居民表示，伊斯蘭聖戰組織高層人員艾希拉夫（Ashraf Al-Khatib）在紐瑟拉特（ Nuseirat ）遇襲身亡；另有一名哈瑪斯警察在加薩市（Gaza city）喪生。

哈瑪斯消息來源指出，哈瑪斯當地指揮官穆罕默德．霍利（Mohammed Al-Holy）今天稍早在迪爾巴拉（Deir al-Balah）遭擊斃。

廣告 廣告

以色列軍方對相關事件暫未回應媒體查詢。

哈瑪斯發表聲明，譴責以色列對霍利家族的空襲，但並未提及穆罕默德和他在組織內的角色。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）指控以色列違反去年10月生效的停火協議，意圖重燃衝突。

衛生官員表示，罹難者中包括一名16歲青少年。

美國14日才宣布，以哈停火協議進入第二階段，隔日以軍就發動上述空襲。

以色列與哈瑪斯互指對方違反停火協議，雙方在多項重要議題上仍存重大歧見。（編譯：紀錦玲）1150116