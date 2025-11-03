以軍劃設黃線 返家路恐遙遙無期
美國總統川普提出的「20點加薩和平計畫」進展有限，包括哈瑪斯解除武裝、與以軍撤離時間表等，都還有重大爭議，目前以色列軍方劃設的「黃線」標記，就是以軍根據停火協議撤回的區域界線，許多加薩居民因此被限制不得越過黃線、無法返回家園。
在加薩，一條以色列軍方劃定的「黃線」，成了人們無法跨越的界線。
加薩民眾：「我們的家在那邊，但軍隊部署在黃線 不准任何人靠近。」
以色列表示，「黃線」代表以軍撤回的位置，任何越界行為都會遭到射擊。居民被禁止越界，就連回家拿冬衣都不行。
加薩民眾：「我們全家都活在恐懼中，槍聲 無人機攻擊，坦克車攻擊，無時無刻都在發生。」
一名加薩男子周日在以色列空襲中喪生，雙方互相指控對方，違反脆弱的停火協議。哈瑪斯解除武裝，以及以色列軍隊撤離的時間，都還懸宕未決，他們返家的微小心願，不知何時才能實現。
