以軍取回加薩走廊最後人質遺體 哈瑪斯：有提供定位協助

在以色列軍方護送下，警官吉維利遺體從加薩邊境運往位於特拉維夫的以色列法醫中心，此時已有民眾聚集，軍警向吉維利致敬，吉維利家人終於獲得寬慰、解脫，以色列也結束843天的人質煎熬。

吉維利父親說：「如果你們問藍尼（吉維利小名），他離世時會想用什麼方法走，他會說就這麼走，這就是他的方式，這是一種榮耀。」

以色列總理納坦雅胡認為吉維利遺體的歸來是以色列國家的不可思議成就，也讚揚美國總統川普的努力。

以色列總理納坦雅胡表示，「我們把吉維利帶回來了，是我們以色列的英雄，加薩已經沒有人質了。」

以色列軍方表示根據24日手上情報並釐清後，得以在停火協議下於加薩一座以色列控制的軍事停火線「黃線區」的墓園搜索，最終成功尋獲。數十名士兵在發現遺體的現場齊唱希伯來歌曲，表達猶太人的希望與信仰。

哈瑪斯表示，盡可能地提供定位讓以軍得以取回吉維利遺體，也證實哈瑪斯有做到停火協議所有要求的承諾。自2025年10月以哈達成停火協議以來，以色列一直在搜尋吉維利的遺體。哈瑪斯武裝派系表示已提供吉維利大致定位的所有細節與資訊給中間人。

納坦雅胡辦公室表示，一旦找到並取回遺體，將重新開放加薩與埃及的拉法關口。這是停火協議第一階段承諾，為有限度模式，只允許人員通行，不含貨運，以色列保留全面安全檢查權。

加薩人接下來的命運如何尚不清楚，24日兩名巴勒斯坦少年在加薩走廊撿柴火，遭以色列無人機襲擊身亡。他們是一對表兄弟，14歲的穆罕默德與13歲的蘇萊曼。

穆罕默德父親說道，「穆罕默德你起來，起來，蘇萊曼在那邊。」

家人表示，撿柴火的地方離黃線區很遠。以色列軍方表示部隊發現數名恐怖分子越線。

