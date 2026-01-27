以軍尋獲加薩最後人質遺體 推動加薩協議邁新階段

記者施欣妤／綜合報導

以色列軍方26日宣布，已在加薩尋獲最後一名已故人質遺體，有望進一步推動美國總統川普斡旋的加薩停火計畫。

以軍聲明表示，警官吉維利（Ran Gvili）在被扣押超過840天後，其遺體已經過身分確認，將送返安葬。這項發展也為以色列與哈瑪斯的加薩停火協議下一階段鋪路，同時有望使加薩與埃及之間的拉法關卡能有限度的重啟，讓更多人道援助得以進入加薩走廊。

以色列總理尼坦雅胡表示，「我們履行承諾，把每個人都帶回來了」，並說吉維利是2023年10月哈瑪斯襲擊中喪生，成為首批人質之一。釋放所有人質與歸還人質遺體，是加薩停火協議首階段的關鍵內容，吉維利的家人此前也敦促以國政府，除非尋找到其遺體，否則不應進入停火新階段。以色列此前也表示，開放拉法關卡與推動加薩和平計畫進入第2階段，條件是尋回並交還所有生還與已故人質。

以色列在加薩尋獲最後人質遺體，有望為停火協議新階段鋪路。（達志影像／美聯社資料照片）