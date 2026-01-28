以軍尋獲最後人質！加薩200座墳墓遭毀 巴勒斯坦遺體遭推土機踐踏曝屍

編譯曾宜婕／綜合報導

以色列人質鐘停止計時！在歷經843天的戰爭後，以色列最後一位人質於27日從加薩返回，當地特拉維夫廣場上記錄著戰爭的「人質鐘」終於暫停。然而，半島電視台27日報導指出，以色列為了找回一具遺體，在加薩大肆開挖，200多個巴勒斯坦人的墳墓遭摧毀，以國經過的社區也瞬間成為「殺戮區」。

特拉維夫人質廣場記錄著戰爭時間的碼表停擺。（圖／翻攝自X平台 @EliAfriatISR）

2014年以來，加薩首次沒有以色列人質

特拉維夫人質廣場（Tel Aviv’s Hostages Square）上的碼表象徵著自2023年10月7日哈瑪斯入侵以色列以來，戰爭時間每分每秒的流逝。據CNN 28日報導，以國政府證實，已於當地時間26日在加薩尋獲最後一名人質警官吉維利（Ran Gvili）的遺體，並運回以色列安葬。這是自2014年以來，加薩首次沒有以色列人質，廣場上的「人質鐘」也終於在此刻停止計時。

為尋回人質，加薩社區慘遭以軍轟炸

然而，以色列為了找回遺體，在加薩境內大肆開挖，甚至有當地人遭波及喪命。報導指出，以國出動了坦克車隊、無人機，以及當地居民稱為「爆炸機器人（explosive robots）」軍事武器。他們經過的社區變成「殺戮區（kill zone）」，挖掘了約200座巴勒斯坦人的墳墓，行動過後甚至造成四位平民身亡。

廣告 廣告

失蹤人口委員會（National Committee for Missing Persons）調查指出，有超過1萬名巴勒斯坦人的遺體仍被埋在加薩的廢墟中，只能任其腐爛且無法確認身分。當地沒有「爆炸機器人」為人民開路，也沒有專業的法醫團隊能夠確認屍體身分，更沒有像以色列一樣獲得國際關注。

加薩當地仍滿目瘡痍。（圖／翻攝畫面）

當地記者目睹以軍暴行

駐紮加薩的記者里菲（al-Rifi）向半島電視台描述他親眼所見的暴行：以軍先用爆炸機器人和空襲行動為坦克車炸出一條路，坦克會對任何目標開火，讓人們完全無法接近墓地。接著整個部隊花了兩天時間翻找遺體，他們挖開了約200座墳墓。 將巴勒斯坦遺體一具具拉出來檢查，直到找到以色列人的遺體為止。

以色列警官吉維利的遺體被空運回以色列進行莊嚴的葬禮；然而，巴勒斯坦人的屍體卻只能被推土機任其擺佈。當居民在部隊撤離回到現場時，發現眾多屍體被隨意地放回原處，僅由推土機用沙土草草覆蓋，有些屍體甚至還暴露在地面上。

里菲表示，以軍為了尋回遺體造成更多人喪命，他的親戚當時僅僅是想去查看戰火留下的破壞痕跡，也慘遭以軍攻擊。以色列在這場終結戰爭的行動中，卻反而殺害更多無辜，他們對尋回遺體的堅持，殘忍的建立在巴勒斯坦平民的犧牲之上。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

獨家／習氏肅清錄1：世交不敵疑心！張又俠為何觸犯習近平「天條」

獨家／習氏肅清錄2：軍委團滅剩他！張升民崛起如皇帝派「監軍」太監

獨家／習氏肅清錄3：整頓中國內部問題已傷筋動骨 再攻台恐「大失血」

台灣邦交+1？川普力挺奏效！宏國新總統就職，誓言與台復交

