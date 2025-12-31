以軍接收「西格瑪」輪型自走砲 提升作戰效能

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」去年12月28日報導，以色列國防軍（IDF）已開始接收「西格瑪」（SIGMA）155公厘輪型自走砲，準備取代M109系列履帶式自走砲，在強化火力的同時，也使砲兵朝自動化、網路化以及更具機動性的方向轉型，持續精進作戰能力。

報導指出，以色列埃比特系統公司已向以色列砲兵移交首批「西格瑪」輪型自走砲，準備分階段汰除服役多年的M109系列自走砲。預期將提升以色列砲兵部隊的火力、機動性、自動化程度，以及網路情資共享能力，使其具備更優異的反應速度及精準打擊效能。

廣告 廣告

埃比特系統公司指出，「西格瑪」輪型自走砲配備52倍徑155公厘榴彈砲，搭配全自動裝填系統，射程為M109約兩倍，最高瞬間射速可達每分鐘8發，且僅需3名乘組員即可運作，同時也降低補充彈藥耗費的時間。底盤採用美國軍用車輛大廠「奧希科什防衛」公司的10×10輪型載具，具強大道路機動性。此外，該型車也裝備先進火控系統，可與以軍數位戰場網路整合，快速接收情監偵（ISR）情資並轉化為火力打擊，有效提升作戰效能。

以色列國防部表示，強化火力並非換裝「西格瑪」輪型自走砲的唯一考量，而是計畫透過精準度、速度及通聯能力的整合，將砲兵部隊打造成更具戰鬥力的部隊。

以色列國防軍開始接收「西格瑪」輪型自走砲，將有效提升砲兵部隊戰力。（取自以色列國防軍網站）

「西格瑪」輪型自走砲配備52倍徑155公厘榴彈砲，搭配全自動裝填系統。（取自埃比特系統公司網站）