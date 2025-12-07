以軍稱西岸發生衝撞攻擊 開火擊斃少年與清潔工

以色列軍方表示，部隊昨晚在約旦河西岸(West Bank)城市希布倫(Hebron)，一起疑似駕車衝撞事件後開火，擊斃兩名巴勒斯坦人。巴勒斯坦自治政府衛生部證實，死者分別為17歲與55歲男性。

位於雷馬拉(Ramallah)的巴勒斯坦衛生部指出，兩名死者身分為17歲的拉賈比(Ahmad Khalil Al-Rajabi)及55歲的阿布達武德(Ziad Jabara Abu Dawoud)。巴勒斯坦紅新月會表示，阿布達武德是一名清潔工。

以色列軍方告訴法新社，事發當時，一名駕駛加速駛向檢查哨的以軍士兵，士兵隨即朝車內開火，將其擊斃。軍方並稱，另有一名「未參與事件的人」中彈，但未提供更多細節。

以色列軍方廣播電台引述初步調查報告指出，遭波及的死者為清潔工，與這起事件「無關」，所乘坐的車輛並非疑似發動攻擊的那輛。

以色列自1967年占領約旦河西岸以來，該地區局勢持續緊張。自2023年10月哈瑪斯襲擊以色列，引爆加薩戰爭後，暴力事件急遽升高，即使雙方在去年10月達成脆弱停火，情勢仍未平息。

根據巴勒斯坦衛生部整理的統計資料，自加薩戰爭爆發以來，以軍或以色列定居者在西岸已造成逾1000名巴勒斯坦人喪生，其中多數為武裝分子，但也包括數十名平民。

以色列官方數據則顯示，至今已有至少44名以色列人(包含士兵與平民)在巴勒斯坦襲擊或以軍行動中喪命。