以軍空襲加薩釀21死、數十傷 以哈互控違反停火協議
加薩民防機構表示，以色列今天（22日）發動多次空襲，造成21人喪命、數十人受傷。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列再次互控對方違反脆弱的停火協議。法新社報導，自美國斡旋的停火協議於10月10日生效以來，今天是傷亡最慘重的一天。
以色列軍方表示，一名「武裝恐怖分子」越過加薩走廊（Gaza Strip）所謂的「黃線」，並朝以色列士兵開火。以色列部隊已撤退至黃線之後。
以色列軍方指出，他們「開始打擊加薩地帶的恐怖目標」，以回應這起發生在加薩南部的事件。據稱這起事件發生在一條通常用來運送人道援助物資的路線上。
哈瑪斯控制下的民防機構發言人巴薩（Mahmud Bassal）告訴法新社：「以色列今晚發動的5次空襲造成21名殉道者喪命，此舉明顯違反加薩停火協議。」他說，其中包括加薩走廊中部紐瑟拉特（Nuseirat）一處房屋遭到襲擊，造成7人喪生、超過16人受傷；加薩市（Gaza City）西部納薩爾區（Al-Nasr）一棟公寓遭空襲，造成4人死亡、多人受傷。
根據哈瑪斯轄下的加薩衛生當局，哈瑪斯控制的加薩衛生部指出，截至本月20日，自停火協議生效以來，已有312名巴勒斯坦人死於以色列砲火之下。
