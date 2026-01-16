以軍空襲加薩 擊斃哈瑪斯高層

記者丘學陞／綜合報導

以色列15日對加薩走廊發動多起空襲，擊斃數名哈瑪斯組織幹部，持續動用武力掃蕩哈瑪斯，為加薩第2階段停火協議增添變數。

哈瑪斯表示，包括卡薩姆旅資深指揮官霍利、伊斯蘭聖戰組織高層幹部艾希拉夫，及1名哈瑪斯警察在內，至少有10名哈瑪斯相關人員與平民，命喪以軍空襲。對此，以軍表示多名不明分子因闖越撤軍界線「黃線」，並對以軍部隊構成威脅而遭擊斃。

美國14日才宣布以哈停火協議進入第2階段，隔日以軍就發動空襲。而以色列與哈瑪斯互指對方違反停火協議，顯示雙方在多項重要議題上仍存重大歧見。

不過，美國總統川普15日仍宣布成立加薩走廊「和平理事會」，並擔任主席，以監督委員會行政工作、確保重建與解除武裝確實施行。至於「和平理事會」成員，川普表示將由中東與歐洲多國領袖擔任，也不排除納入國際組織參與，透過國際多邊合作、終結加薩戰火。

儘管以軍已撤至「黃線」以外，仍與武裝分子發生零星交火，也持續對哈瑪斯發動空襲。（達志影像／歐新社資料照片）