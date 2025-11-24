以軍空襲黎巴嫩首都南郊 擊斃真主黨軍事領袖

以色列和黎巴嫩緊張關係又再次升溫，當地時間23日以色列對黎巴嫩首都展開空襲。（圖／翻攝自@QudsNen X）





以色列和黎巴嫩緊張關係又再次升溫，當地時間23日以色列對黎巴嫩首都展開空襲。總理納坦雅胡辦公室也證實，是總理下令這場攻擊行動，目標是真主黨的參謀長，並聲稱已將人擊斃。

水泥牆整面被被炸開，鋼筋外露，陽台上的鐵欄杆扭曲變形，以色列軍方當地時間23日空襲了黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，更釋放了一段攻擊的畫面，可以看到人口密集的住宅區，一棟建築瞬間被引爆，陷入巨大火光和濃煙裡，以色列軍方隨後透過聲明表示，這次襲擊目標是真主黨高階軍事指揮官塔布塔拜，總理納坦雅胡辦公室也證實膜是他下令展開攻擊，併宣稱塔布塔拜已遭擊斃。

以色列軍方隨後透過聲明表示，這次襲擊目標是真主黨高階軍事指揮官塔布塔拜，總理納坦雅胡辦公室也證實膜是他下令展開攻擊。（圖／翻攝自@IDF X）

真主黨議員阿爾瑪：「在美國斡旋下，（以黎）雙方達成停火協議，但以色列卻仍頑固不化，執迷繼續侵略，襲擊建築物和平民，這地區完全是平民區。」

這次攻擊的地區是貝魯特南部郊區的哈瑞芮渃，這個地區人口稠密屬於真主黨勢力範圍，而以色列在停火協議後仍持續挑釁，讓真主黨官員庫瑪提怒轟，今天這場襲擊已經越過新紅線，雙方緊張局勢再次升溫。

