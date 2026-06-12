以軍進軍黎南 掃蕩真主黨殘餘勢力

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記者賴名倫／綜合報導

《以色列時報》11日報導，以色列近日秘密集結大批地面部隊，計畫對黎巴嫩南部的納巴蒂葉（Nabatieh）展開攻勢，加強掃蕩城區內潛藏的武裝組織真主黨據點與殘餘勢力，徹底消除北部國土安全威脅。

鑑於真主黨分子持續從黎南發射火箭，嚴重威脅以色列北部國土安全，因此以色列部隊自4月下旬起，分階段進軍黎南，並於5月31日跨越利塔尼河、占領距兩國邊境約30公里處的戰略要地「博福特城堡」；近日則全面清剿距邊境約10公里處的「瓦迪薩魯基」（Wadi Saluki）區域，聲稱擊斃約50名武裝分子並繳獲大批武器。第36師部隊也在利塔尼河上秘密架設重型橋梁，讓戰甲車過河並推進至距納巴蒂葉市南側僅數公里處，顯示下一波重點攻擊行動箭在弦上。

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報導指出，以色列與黎巴嫩政府雖仍持續針對停火協議進行磋商，但以國北部近日持續遭受零星火箭攻擊，因此以色列可能將無視川普政府外交施壓，進軍納巴蒂葉，徹底瓦解真主黨殘餘勢力。

卡達「半島電視臺」報導，以色列宣稱上週攻擊黎南約310處真主黨目標，並擊斃約80名武裝分子；11日則對加薩地區發動2次空襲，釀成至少2死4傷。

以軍在黎南繳獲的真主黨武器裝備。（取自以色列國防軍「X」）