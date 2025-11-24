以軍革職多名將領 因未能阻止哈瑪斯襲擊

以色列軍方23日晚間宣布，因未能阻止哈瑪斯去年10月7日的突襲，已革職3名將領，並懲處多名高階軍官。這起攻擊是以色列史上死亡人數最嚴重的事件。

此決定出爐前兩週，以色列國防軍總參謀長薩米(Eyal Zamir)才呼籲對整體失誤進行「系統性調查」，但政府遲未成立國家調查委員會，引發國內批評。

被撤職的3名將領包括3位分區指揮官，其中一人當時擔任軍事情報局局長。軍方聲明指出，3人應對未能阻止來自哈瑪斯的襲擊負起責任；他們先前已相繼請辭。

此外，海軍司令、空軍司令及另外4名將領與多名高階軍官也遭到紀律處分。

本月稍早，軍方公布由專家小組完成的內部調查報告。報告認定，軍方存在「長期、系統性與組織性失敗」，並指情報系統無法在掌握「高品質資訊」的情況下發出警訊。

調查同時批評，在10月7日當夜決策不佳、兵力部署不足，整體指揮鏈均出現失誤。(編輯：宋皖媛)