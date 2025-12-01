以軍：過去一週擊斃逾40名藏身地道哈瑪斯武裝分子

以色列軍方30日表示，在過去一週針對加薩走廊拉法(Rafah)地下隧道的行動中，擊斃了超過40名巴勒斯坦武裝分子。

以色列軍方稍早宣布，他們連夜在這座加薩最南部城市的擊斃了離開地道的4名武裝分子。

數十名哈瑪斯戰士躲藏在加薩南部的地道裡，位於以色列軍方控制區域的下方。

以色列軍方在聲明中表示，在過去40天，軍方一直把焦點放在拉法東部地區的行動上，「企圖在摧毀該地區剩餘的地道，並消滅藏匿其中的恐怖分子」。

聲明補充說，上週「有40多名恐怖分子被擊斃」。

「此外，該地區數十個地上和地下隧道豎井，以及恐怖分子基礎設施也被摧毀。」

多名消息人士27日告訴法新社，雙方正在就仍藏匿在加薩南部隧道網路中的武裝分子的命運進行談判。

哈瑪斯26日呼籲調解國向以色列施壓，要求允許他們安全通過隧道，這是哈瑪斯首次公開承認其成員被困在地道中。