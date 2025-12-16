以軟裝重構生活體驗：三個舒適與美觀並行的策展式居家美學

編輯 游芷涵｜圖片提供 太硯室內裝修有限公司

「硬裝猶如家的骨架，格局規劃得宜，空間自然舒適宜居；而軟裝則像穿搭，當硬裝品質到位，軟裝便能展現更多搭配的彈性。透過不同家具、飾品的搭配組合，呈現屋主的個性與想傳達的意象。」這是太硯設計高詩杰總監一貫細膩的設計語彙。軟裝不僅是色彩與材質的美學，更能改變居住者的感受與體驗——調整視線高度、營造氛圍與情緒，都能透過軟裝佈置達成。今天以三個太硯設計的案例，一起看看高詩杰總監是如何讓家不只美觀，更是貼近居住者心中真正的理想樣貌的吧！

Project.01 以自然材質與留白鋪陳，烘托歲月安定感的80坪退休老屋

這間陪伴一家人二十多年的80坪老屋，承載著從孩童到成人；長輩從打拼到準備退休的生命軌跡。設計師在重新規劃時，透過軟裝的選物、材質與意象串連，讓舊家的情感被妥善保存，也讓生活在新的階段中找到更貼近心性的居所樣貌。

循著動線自玄關到公領域，彷彿穿過山洞般逐步放開，兼具屏風功能的收納櫃體，曦光自櫃體上緣洩漏，如同從洞口灑下的天光。公領域以「山」為意象主軸，而樓中樓的結構也呼應山形輪廓。

客廳軟裝以簡樸、自然為主，茶几由四塊實木拚成，單椅亦以厚實原木打造，呈現質樸而沉靜的力量。

餐廳以洞穴底部為意象，餐桌則象徵山的根部，以黑鐵板搭配原木桌腳代表礦石與樹根，藍色餐椅則以流線造型暗示水脈。餐桌上方獨具造型的訂製燈具更承載了情感，是設計師以屋主母親收藏的風化檜木結合海棠花玻璃，使舊物在新空間中延續生命。

通往私領域的走道盡頭，是呈現礦物岩石質地的牆面，保留原始的氣息。沿著動線進入私領域，軟裝語彙依照各成員的個性做細微調整，例如兒子房延續公領域的岩石語彙，但加入金屬反光材質，帶出更具飯店感的奢華氣質。

屋主收藏的古董金屬鐘與佛像被安置於端景位置，增添空靈與禪意。

Project.02 桃花源般的57坪寧靜無印宅，以軟裝鋪陳自然與心靈的流動

走進57坪的中古老屋，玄關以刻意「被壓縮」的動線作為開場，如同穿過桃花源入口般的幽暗與收斂。軟裝不只是好看的擺設，更是承載情感的橋樑，此處以質樸的實木家具作為基調，不只展現無印風的自然氣息，也收藏著屬於屋主夫妻的日常故事，端景台上那件陶藝作品，是先生送給太太的禮物，象徵兩人不言而喻的心靈連結。

推進至公領域，大面採光瞬間湧入，視野從狹窄轉為開闊，有放大空間的對比效果。客廳以低背沙發區隔餐廳，不阻斷視線，維持整體的開放與流動。

轉向餐廳，以塗料師傅手工繪出的端景牆作為視覺焦點，層層筆觸彷彿遠山浮現。搭配貼金箔的不規則吊燈，一束柔光垂落，構成如晨曦般的前景、中景、遠景，讓用餐區成為凝視與沉澱的場域。

佛堂以架高地坪界定區域。整體公領域不以硬體隔斷，而以軟裝、燈光與材質在整體L型格局中悄然暗示場域變化。整體空間如同自然山景般遞進，靜下心就能感受到屋主修佛生活中的平和與內觀。

Project.03 軟裝重塑行為與視野，編織獨處與互動兼具的JAPANDI宅

這間 18 坪的單層預售屋，以JAPANDI風格打造，透過軟裝改變人的行為與空間體驗。由玄關進入，開放公領域就呈現出多樣化的可能性：家具的擺放靈活可調，沙發、單人椅或桌椅皆能隨需求移動，讓屋主兩人即使在同一空間，也能各自專注於看書、畫畫或聊天，同時維持心靈的流動性。

公領域的視線設計也極為講究，房屋位於高樓，窗外正對建築低層樓的舊公寓及頂樓水塔，因此設計師選擇低背沙發，降低坐姿高度，自然將望出去的視野變換，只呈現遠方的山景與101天際線，巧妙地讓外在無法改變的條件被軟裝調整。

在材質與色彩上，軟裝同樣發揮細膩作用：暖色布料營造溫暖感，金屬或冷調材質則帶出個性與現代感，植栽更可調節空間情緒。選擇正版的家具品牌，更能讓空間成為藝術生活策展，兼顧舒適度與美學，使家的體驗不只好看，更與居住者的生活方式、品味及情感緊密相連。

