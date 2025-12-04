以輔導認證取代強制評鑑 衞福部與醫界共創雙贏醫美元年

CNEWS195251204a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

衛福部針對《特管辦法》研擬修法，引發醫界廣泛關注。經多次協調會議後，衛福部在醫美領域決定採取「輔導認證」方式，期望在確保醫療品質的同時，促進產業發展。由於過去資訊不對稱，媒體在醫療爭議事件中常聚焦醫美領域，使部分民眾誤以為醫療糾紛多與醫美相關。近年來健保制度及相關評鑑引起部分討論，也讓外界對政策調整格外關注。昨（3）日的會議歷時3小時，最終決議刪除「強制評鑑」條款，改以「輔導認證」與自主管理機制取代，作為新方向。

台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州表示，衛福部此次調整兼顧民眾安全與產業運作，並感謝衛福部醫事司司長劉越萍對基層需求的理解。他指出，醫療界過往常因內部分歧影響政策溝通，本次各團體能夠共同發聲，是推動制度改善的重要一步。他亦認為，醫療機構認證若能結合政府計畫與輔導措施，有助於提升基層醫療的韌性與自主管理。

針對外界關注「輔導認證」的實際參與方式，台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光表示，未來美容醫學輔導認證將在多個組織共同統籌下，朝向更嚴謹且自律的制度前進。此次規範中的特定美容醫學處置與手術，也兼顧專科制度與訓練品質。

台灣微整形美容醫學會理事長楊弘旭則指出，衛福部調整評鑑方式後，基層醫療將全力支持強化專業訓練與認證課程。關於外界關注的 PGY 訓練年限議題，據了解，現行規範將以 108 年為界線處理。

此外，面對台灣醫療市場的競爭與境外醫療仲介增加，六大醫學會曾對違法轉介、品質不一的海外醫療服務表達憂慮，認為過去已有多起相關醫療事故。台灣微整形美容醫學會邱正宏理事長表示，希望主管機關持續維護合法醫療機構的權益，並加強取締非法仲介，同時提醒民眾避免接受缺乏法律保障與術後照護的不合規醫療服務。

本次《特管辦法》修法過程中，衛福部醫事司司長劉越萍整合政府與基層醫療意見，形成最終方向。相關單位期待藉由更具彈性與包容性的輔導機制，支持醫療及生技產業的後續發展。

