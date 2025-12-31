以農食循環為土地造山 京冠生技獲國家永續發展獎

【記者 王雯玲／高雄 報導】京冠生物科技股份有限公司長期深耕循環經濟與企業永續實踐，秉持「農食永續、無廢再生」理念，近日榮獲 「114 年國家永續發展獎」 肯定，展現企業在環境永續、社會責任與公司治理（ESG）上此外，京冠生技亦積極規劃邁向資本市場，正著手準備公開興櫃相關作業，期盼透過資本市場機制，擴大永續創新能量與治理透明度，為臺灣資本市場注入兼具產業價值與永續影響力的新動能。具體成果。

京冠生技以 5R 循環策略（Reduce、Reuse、Recycle、Redesign、Redefine） 為核心，運用自主研發的固態發酵技術，將綠豆殼、豆渣、咖啡渣等農食副產物，轉化為高值化飼料原料與機能性產品，結合禽畜預防醫學與精準營養概念，實現全材利用，推動永續農業與低碳循環。

在創新作法上，京冠生技持續投入 原創配方與製程創新，已取得多國發明專利，建構完整核心技術與專利網絡，並與多所學研機構合作，於國際期刊發表多篇研究成果，涵蓋農食副產物高值化、禽畜健康應用及抗生素替代機制，強化學理基礎與市場驗證。同時，透過舉辦循環經濟論壇、展覽與跨域合作，並結合社群平台、案例出版與環境教育活動，推動永續知識向產業與大眾擴散，促進企業綠色轉型。

在人才培育與組織文化方面，京冠生技推動職能地圖、種子講師與證照加給制度，提供彈性工時、居家上班、育兒津貼與完善福利，職場性別比例均衡，並榮獲 TTQS 人才發展銅牌認證，打造共好且具韌性的永續團隊。

京冠生技董事長楊青山表示：「永續不是一時的成果，而是一場需要不斷傳承與翻轉的造山運動。我們選擇從農食循環出發，以慈悲與珍惜的心，讓每一份資源被善用，為這塊土地、為產業、也為下一代累積長遠價值。」他強調，此次獲獎既是肯定，更是一份持續前行的責任。

令人關注的是，京冠生技亦積極規劃邁向資本市場，目前正著手準備公開興櫃相關作業，期盼透過資本市場機制，擴大永續創新能量與治理透明度，為臺灣資本市場注入兼具產業價值與永續影響力的新動能。`

展望未來，京冠生技將持續推動 大健康共榮圈，深化農食副產物高值化與精準營養應用，發展無抗保健飼養與動物預防醫學解方，實踐人類、動物與環境健康共融的 One Health 理念；同時串聯永續農食產業鏈，整合研發、製程與市場，推動模組化整廠輸出與技術授權，將台灣在地創新成果推向國際，打造農業永續新典範。（圖／記者王雯玲翻攝）