以遊戲為核心！綠委張雅琳拜訪澳洲兒童教育機構 嘆：值得台灣學習

即時中心／林耿郁報導

民進黨立委范雲、張雅琳，近期前往澳洲展開國會外交，交換包括關於防堵中國滲透，以及教育政策等議題；昨（6）天張雅琳與澳洲新南威爾斯州教育團隊展開交流，對於該州把「兒童遊戲」認為是公共政策核心一事，非常值得台灣學習。

兒童友善！綠委張雅琳、范雲等人，近日正在澳洲出訪，展開交流；其中張雅琳昨天早上與新南威爾斯州政府教育團隊展開交流。對於該州把「兒童遊戲」與遊戲空間放進公共政策核心一事，讓張雅琳深有感觸。

在澳洲，兒童遊戲不是最後才想起來的項目，而是「一開始就在思考」的事，是澳方在形塑社區時，優先考量元素之一。原因是遊戲與兒童的身心發展、社區生活，以及公共空間的整體品質連結在一起。

「最讓我印象深刻的，是他們在『共融遊戲空間』上的設計方式。」張雅琳指出，澳洲的建議指南，有大量具體的視覺資料，包含圖片、案例與情境示意，而非僅有文字規範，大家只能各憑本事揣測。

所有人都能清楚理解：什麼才是真正的可及性？冒險型、自然型遊戲場如何做到共融？以及環境設計如何創造「被邀請」的感受？不需要標語或說教，空間本身就會讓人感覺：我可以進來、我想留下來。

「這非常值得我們去思考與突破。」張雅琳感嘆，對新南威爾斯州政府而言，他們了解遊戲環境多元性的必要，努力創造共融的環境，確保每個人都能進得來，並且用自己的方式參與。

「這些都非常值得台灣各級政府學習」，張雅琳認為，接下來真正的關鍵，是我們要如何把這樣的思維，轉化為實際可落地的政策與制度，改變台灣的教育環境！





