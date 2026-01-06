以釣魚方式偷遍寺廟香油錢 白河警逮竊盜三人集團

白河警兵分多路將三名犯嫌拘提到案。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／白河報導

以陳姓慣竊為首的三人竊盜集團，自去年七月起先後在新營、白河及麻豆等地以「釣魚」方式竊取香油錢，已知有十三間寺廟受害。白河警分局將三人拘提到案移送法辦，檢方聲請羈押禁見獲法院裁准。

四十七歲的陳姓主嫌與同齡的陳男及卅三歲的柯男共組竊盜集團，自一一四年七月開始，先後在麻豆、新營及白河警分局轄區反覆行竊，計有多達十三間寺廟受害。廟方近期發現香油錢又遭歹徒以「釣魚」方式竊取，再即向白河分局報案。

白河分局獲報後旋即與新營及麻豆分局共組專案小組，報請台南地檢署檢察官廖羽羚指揮偵辦，經過濾比對監視器鎖定涉案車輛，並分析、掌握陳嫌等三人身分，於一月四日兵分多路拘提三名犯嫌到案，並起獲作案工具一批，全案移送後，台南地方法院裁定陳嫌等三人羈押禁見。

據了解，陳嫌三人均為慣竊，通常裝成路過香客，趁寺廟乏人看守時，用釣魚線綁著貼有雙面膠的工具行竊。作案時三人分工有人把風，有人專門下手，動作非常熟練，幾分鐘內就將賽錢箱內的香油錢紙鈔盜取一空。

嫌犯作案時分工精密，動作非常熟練。（記者翁聖權翻攝）

白河警分局長陳志埕呼籲，各宮廟對於功德箱存放的香油錢加強保護措施，避免遭歹徒竊取。警方將持續針對轄內治安要點加強巡守，保護民眾生命財產安全。