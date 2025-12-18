以陶為山水 傅楓宸柴燒創作呈現城市中的自然靜謐

「臥石眠雲－傅楓宸陶藝展」即日起至2026年1月11日於陶博館1樓陽光特展室展出，共展出39組件作品，透過柴燒陶藝的多元形式，呈現自然意象與器物創作的結合，引領觀眾在城市空間中感受自然的靜謐與壯闊。

陶博館館長張啟文表示，陶博館長期透過「申請展徵件」機制，鼓勵藝術家以陶藝為創作語言，與當代社會、文化及自然展開對話。此次展出作品中，陶藝家傅楓宸從柴燒陶特有的肌理出發，創作花器、茶碗及山水雕塑，將器物形制與山石質感相互融合，呈現自然與人心之間的對話關係。

傅楓宸的藝術養成深受傳統美學影響，早年曾從事漫畫、插畫、攝影與美術主編等工作。自2016年投入陶藝創作後，逐步將過往累積的視覺與實務經驗轉化為柴燒陶塑語彙，並創立「折劍居柴陶工作室」。他形容過往經驗如同曾經使用過的劍，選擇折收鋒芒，在人生下半場重新磨劍，期許能以平靜的心境，體會「倚石聽流泉」的生活狀態。其山水雕塑系列作品亦逐漸獲得國際關注，分別於2019年入選瑞士卡魯日國際陶藝競賽、2021年入選葡萄牙阿威羅國際陶藝競賽。

展覽中，《方山》、《圓山》系列以陶土塑造自然岩石的肌理，透過柴燒過程中隨機生成的色澤，呈現在雕塑與茶器之上；《谿山行旅》系列則以陶藝構築山水場景，營造曲徑通幽、溪流飛瀑的想像空間，引導觀者在觀賞之際沉澱心緒。傅楓宸表示，希望觀者能感受到「城市裡也能有的平靜」，這也是他多年投入柴燒創作所體悟的核心。